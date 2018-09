Målmandsstjerne stopper i GOG

Den norske stjernemålmand Ole Erevik stopper efter denne sæson i den danske håndboldklub GOG.

Den 37-årige keeper har besluttet sig for at indstille en næsten 20 år lang karriere på topplan.

- De seneste måneder har jeg brugt det meste af min energi på at træffe en idrætsudøvers måske vigtigste beslutning, skriver Ole Erevik i en opdatering på Facebook.

- Det føles som en lettelse at sige, at den indeværende sæson bliver min sidste, fortsætter han.

Erevik har en fortid i Aalborg og KIF Kolding samt flere klubber i Spanien, Frankrig og Tyskland. Forud for sidste sæson skiftede nordmanden fra fransk håndbold til GOG.

På landsholdsplan står han noteret for 184 kampe for Norge. Målmanden har deltaget i 11 slutrunder og var i 2017 med til at sikre det norske landshold VM-sølv.