Måske skulle de øve lidt på de straffekast

HERNING (Ekstra Bladet): Danmark tabte 20-23 til Frankrig – og bummede på hele fire straffekast. Mia Rej, Anne Mette Hansen og Kathrine Jørgensen hele to gange var synderne.

Det siger sig selv, at det gør svidende ondt i en kamp med så få scoringer, at skytterne kun kan banke tre af syv straffekast ind – og vi springer så lige elegant hen over det faktum, at Frankrig såmænd kun scorede på et af sine fire forsøg fra syv meter.

- Jeg har lige haft mit raserianfald ude i omklædningsrummet, siger en vanligt fattet Kathrine Heindahl efter en kamp, hvor hun var tilfreds med defensiven. Men…

- Vi taber helt klart kampen i angrebet. Vi scorer for få mål og har ikke det samme tryk på modstanderne i kontrafasen, og den havde vi brug for, fordi vi havde svært ved at score, når vi stod seks mod seks.

- Det havde vel også pyntet pænt, hvis I ikke havde brændt fire straffekast. Er der nogen forklaring, der dækker?

- De skal bare sætte mig til at skyde!

Jeg er fuldstændig enig!

- Nej, jeg det var tydeligt at se, at de franske spillere har kæmpe respekt for Sandra Toft, og vore skytter har også respekt for Amandine Leaynaud og Cleopatre Darleux. Men jeg synes nok heller ikke, at vores skud er kvalificerede nok, og det bliver i hvert fald dyrt, når vi i forvejen har svært ved at lave mål, siger Kathrine Heindahl, der til hverdag hiver hyren hjem i Moskva.

Katrhine Heindahl i aktion over for veteranen Alexandra Lacrabere. Foto: Lars Poulsen

Nu skal I ’bare’ vinde de næste tre kampe, så rammer I semifinalen. Men der er måske et lille problem ved navn Rusland, som du kender lidt bedre end de fleste. Hvordan ser du den kamp?

- Jeg synes ikke, vi har set dem spille på deres højeste niveau ved denne slutrunde. Det er tydeligt, at de mangler Anna Vyakhireva, så jeg mener bestemt, de er til at tale med. Og så håber jeg, at mit indgående kendskab til dem kan blive en fordel for os på den måde, at vi ved mere om dem, end de ved om os, siger Kathrine Heindahl.

Danmark lægger ud mod Sverige fredag, møder Spanien søndag og Rusland på tirsdag. Alle kampe spilles kl. 20.30.

- Jeg håber, at min viden fra Moskva kan hjælpe os, og så synes jeg ikke, der er nogen af holdene i den anden pulje, der har set skræmmende stærke ud. Det er hold, jeg vurderer, vi kan slå, så vi jagter stadig semifinalen, siger Kathrine Heindahl.

- Vi møder Rusland i den sidste kamp, og jeg håber, vi kan holde mange spillere i ilden, så vi står med gode ressourcer i den sidste kamp. Men det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvis vi taber en af de to første. Jeg håber, vi har en semifinale at spille for mod russerne, og det skal nok blive åben krig.

Danmark taber EM-kampen mod Frankrig med 23-20

Kæmpe EM-bommert: Hvad tænker de på?

Danmark brændte sig selv af

Hun fik aldrig fat