Mads Øris er nægtet visum til BSH-kamp i Rusland

Bjerringbro-Silkeborg må undvære Mads Øris Nielsen til onsdagens returkamp i European League ude mod CSKA Moskva.

Mads Øris får ikke lov til at rejse med holdet til Rusland, skriver Midtjyllands Avis.

Han kunne ikke få udstedt visum efter besøg på den russiske ambassade mandag, fordi nummeret i hans pas ikke matchede nummeret i den russiske invitation.

- Mit gamle pas udløb inden for et halvt år, så jeg fik udstedt et nyt pas. Og da det nummer, der stod på invitationen fra Rusland, var nummeret fra det gamle pas, kunne jeg ikke få visum.

- Og systemet er så stift, at problemet ikke kunne løses. Det er dybt frustrerende, fortæller veteranen fra Bjerringbro-Silkeborg til Midtjyllands Avis.

Mads Ø. Nielsen var med i den første kamp, som endte med en BSH-sejr på 26-23.

Heller ikke højrebacken Jakob Lassen er med på turen på grund af en kommende fødsel, og William Bogojevic meldes tvivlsom.

Dermed risikerer BSH ifølge Midtjyllands Avis kun at have en målmand og to stregspillere på bænken i returkampen.

I det hele taget har problemer med at få visum i rette tid skabt store problemer for BSH.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har rykket kampen fra tirsdag aften til onsdag formiddag, skrev BSH søndag på holdets hjemmeside.

BSH havde arrangeret en tur til Moskva via Hamburg og Wien, men den blev aflyst. Også en tur via Istanbul blev aflyst, og BSH rådførte sig med EHF.

- Der har været god dialog med EHF og CSKA Moskva omkring udfordringerne. Der er nu heldigvis fundet en løsning, hvor EHF har chartret et fly og betaler 50 procent af udgifterne.

- Turen giver os en større økonomisk regning, men det er intet at regne i forhold til konsekvenserne, hvis vi ikke spiller kampen med risiko for at blive taberdømt, sagde BSH-direktør Jesper Schou til klubbens hjemmeside.

BSH-truppen kørte mandag i bus til København og fik udstedt visa.

Onsdag klokken 10 spilles kampen i Moskva.