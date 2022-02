Magisk øjeblik: Dansk stjerne stjæler showet

Der har været masser af højdepunkter i Hans Lindbergs lange håndboldkarriere.

Tirsdag aften leverede den 40-årige danske landsholdslegende igen en af de kampe, som bliver svære at glemme, da han sammen med Füchse Berlin spillede sig videre i EHF Cup'en med en 30-27 sejr over schweiziske Winterthur.

Her stjal Lindberg i den grad showet med en ekstraordinær indsats i begge ender af banen.

På imponerende facon scorede kantspilleren ti kasser på ti forsøg, men der var mere end en perfekt skudstatistik i danskeren, der endte med at score en tredjedel af de tyske mål.

For da Berlin-keeperen røg ud i to minutter, sprang Hans Lindberg på kassen, og tilskuerne i Berlin var slet ikke til at styre, da han tilmed diskede op med en redning. Se den sjældne situation i tv-klippet øverst i denne artikel.

I januar kom Hans Lindberg med til EM som hasteindkaldt, men endte med at tilbringe en del af turneringen i coronakarantæne. Det kan du læse mere om her: Lindberg ude af isolation