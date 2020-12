Mama Mie for en præstation! Jeg har været lidt frustreret

Mama Mie!

Det har ikke været Mie Højlunds EM indtil nu. Men så skal vi da lige love for, at slagterens datter fra Voldum meldte sig ind for fuld musik og viste russerne, hvordan man danser kasatjok, så et forsvar begynder at dingle og rasle.

Hun bankede selv scoringer ind på ni forsøg, leverede tre assists, og kæmpede sig som en ål i mudder til to straffekast.

Det er sgu da meget godt på 20 effektive minutter!

Hidtil havde hun i fem kampe ramt plet fem gange på 11 forsøg, så det indlysende spørgsmål efter den store skalp og indtoget i semifinalen er selvfølgelig:

- Hvorfor kom gennembruddet lige i dag?

- Fordi de bliver knækket fysisk. Det er virkelig nogle trætte forsvarsspillere, der står derinde, og Dmitrieva står næsten hele kampen med armene strakt i vejret, fordi hun ikke kan få luft. Det passer bare mig perfekt, at jeg kan komme ind at køre mand/mand med nogle spillere, der er meget trætte.

- Men det passer jo ikke, hvad du siger, Mie, for du drev jo gæk med dem fra kampens start!

- Haha. Det er rigtigt.

- Så hvad er det for noget benzin, du har hældt i tanken i dag?

- Jamen, jeg er jo ikke en af dem, der har spillet flest minutter hidtil, og jeg tror, det har været godt for mig at gemme på kræfterne. Russernes forsvar står godt til mig, det er virkelig nemt for mig at komme på kant af dem centralt, fordi vores stregspillere sætter gode screeninger og giver mig lette arbejdsbetingelser.

- Nu får du det til at lyde så let, men har du ikke nogle gange været på randen af frustration i de første fem kampe?

- Jo, helt sikkert. Jeg har været lidt frustreret i denne turnering. Især fordi, jeg har følt, jeg lavede gode ting – men havde svært ved at putte bolden i kassen. Men det har også været en motivation for at træne hårdt, og derfor var det også bare fedt, at det lykkedes i dag at komme i en semifinale.

Det bliver gået til stålet, men Mie Højlund er altså selv godt rustet, selv om man nogle gange kan blive nervøs på hendes krops vegne. Foto: Lars Poulsen

- Du har vel også skulle arbejde med dit hoved. Hvordan gør du?

- Det er jo ikke en uvant situation for en håndboldspiller, og det er mange gange i karrieren, man står og ikke kan score eller finde timing i sit spil. Jeg tror, man skal være tålmodig, for det kommer igen. For mit vedkommende var det forhåbentlig i dag. Men mentalt ved man, det nok skal komme.

- Kan du blive overrasket over, hvordan I stiger fra kamp til kamp?

- Jeg vil ikke sige, jeg er overrasket, for vi har arbejdet hårdt. Men jeg er enormt stolt over dette hold, og når det går efter planen, er det bare virkelig fedt.

- Man plejer at tænke, at Norge er et stort bjerg at skulle over. Men er I ikke tættere på nu end længe?

- Det tror jeg, du har ret i. Jeg har en følelse af, at vores forsvar er blandt de allerbedste, og kan vi mod Norge spille fornuftigt angrebsspil og undgå fejl, så vi ikke bliver løbet over ende i deres kontra, så har vi en fornuftig chance

Danmark klar til EM-semifinale efter storsejr over Rusland

Dansk svendestykke lover medaljer

Vilde danske præstationer