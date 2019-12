KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Sandra Toft slæber en pæn portion julepynt med hjem fra Japan, når VM engang er slut. Hun blev helt indlysende nok engang kåret som kampens danske spiller, og gevinsten er hver gang:

- Flere julekugler!

Mod Holland lukkede hun nok engang leddet og blev klokket for 20 redninger – runde 45 procent. Det er høj, høj klasse, og det passer den ærgerrige keeper perfekt, at hun og forsvaret har fået så fantastisk et samarbejde op at køre.

- Man bliver træt af at være dårlig, og man bliver træt af at tabe – aldrig af at vinde. Jeg får jo god hjælp, så jeg bliver jo nødt til at kvittere med at tage en masse bolde. En målmand er prisgivet bag et dårligt forsvar, konstaterer hun og tilføjer:

- Jeg har en masse selvtillid, og det plejer at være en fordel. I dag er jeg træt men glad – og stadig væk en lille smule ærgerlig over det, der skete i går. Men vi lever i turneringen og i forhold til den OL-kvalifikation, og det er det vigtigste.

- Selvfølgelig kan jeg ærgre mig over tidligere kampe, men that’s life. Sket er sket, og vi må vinde de kampe, vi nu engang har tilbage.

Kan du huske, hvornår du har haft så stabil en periode som nu?

- Nej, det kan jeg ikke. Jeg flyttede til Frankrig i håb om at blive en bedre målmand, og jeg sagde dengang, at jeg skulle ned og presse mig selv. Jeg er bare glad for, at det skifte har båret frugt.

I fører komfortabelt og de haler sig alligevel på minus en. Hvad tænker du om det?

- Jeg bliver hidsig som sædvanlig. Vi vidste det godt, for vi så, at Norge førte med fire-fem mål mod Holland, og pludselig var hollænderne så alligevel foran igen. Vi ved, at hvis der er et hold, der kan hente en føring, så er det Holland.

- De begyndte at spille syv mod seks, og det var helt naturligt, at vi lige skulle bruge nogle forsvar på at justere ind, hvad vi skulle gøre.

Sandra Toft kan udmærket huske, hvordan et dansk hold ved EM sidste år blev smadret og tabte med fem til Serbien i Nantes.

- Det kan jeg sagtens huske. Der er klart en lille revanche der, men det betyder ikke så meget. Vi skal bare vinde – så enkelt er det.

Puha! Super Sandra redder igen Danmark

Ren verdensklasse: Se de danske karakterer

Det var på tide, Klavs Bruun