Manden fra Drammen lukkede rammen

HOLSTEBRO (Ekstra Bladet): Michael Bruun sagde det længe inden kampen, da han og reporteren trodsede minus tre grader og indtog frisk vesterhavsluft gennem filter fra et skandinavisk tobakskompagni.

EM-helten fra 2002 og kvindelandsholdets målmandstræner har også fast arbejde i TTH Holstebro og var derfor fuldstændig klar på, at den interne keeperduel i pokalfinalen kunne blive helt afgørende.

Michael Bruun fik selvfølgelig ret.

Michael Bruun og Torbjörn Bergerud. Målmandstræneren havde formentlig svært ved at finde de helt store fejl ved nordmandens pokalfinale... Foto: /ritzau scanpix/Henning Bagger

Torbjörn Bergerud nåede at redde 19 kastanjer ud af ilden og mejslede i overført forstand sit norske navn uløseligt fast til den flot flunkende pokal, værterne fra TTH Holstebro sikrede sig med 26-21 over de fynske sputnikker fra GOG. Denne søndag dog uden krudt og præcision i kontrafasen, og så var der lige ham nordmanden fra Drammen – Mr. 47,5 procent…

Som alle ordentlige nordmænd svarer monster-målmanden selvfølgelig fluks NEJ, når man midt i et kobbel champagnesprøjtende og vildt jublende holdkammerater spørger til matchvinderens tilfredsheds-tilstand efter en pokaltriumf.

- Nei, det føles bare fantastisk! Det er dejligt at stå her med guldet!

Du har en vis indflydelse på det i dag…

- Jah, det går godt, men det skyldes også godt forsvarsspil. Jeg får de afslutninger bagfra, som jeg ønsker og føler, jeg har godt styr på.

Du står med næsten femti procent. Det er vel lidt mere end okay?

- Jo, det er mere end godkendt. Det er meget fint.

Hvordan bærer du dig ad med at hive storspillet frem til de store kampe?

- Jamen, det er svært at forklare. Det kommer bare indefra – fra hjertet – for jeg har sådan en lyst til det her, og selvfølgelig er det godt at komme med en god personlig præstation, men det er en hold-indsats, der ligger bag sejren. Vi leverer virkelig godt som hold i dag.

Tror du, det er godt at være nordmand i Holstebro i aften?

- Det er ALTID godt at være nordmand i Danmark, siger Torbjörn Bergerud, der efter sæsonen skifter til Flensburg Handewitt.

Han har nu i øvrigt ikke helt ret. Det er ikke specielt sjovt at være nordmand i Holstebro, hvis man hedder Magnus Jøndal, Ole Erevik eller Henrik Jakobsen…

- Nej, jeg kommer ikke til at drille dem. Det er ikke min stil, afviser en smilende pokalvinder om sine tre landsmænd i gult.

23-årige Kasper Kildelund stod længe arbejdsløs på sin fløj, men han nåede dog at score tre på tre og dermed være med til at hakke søm i den håndboldklub, han nærmest er født af. Forældre, mostre, tanter, onkler og såmænd også svoger Kevin Møller fra Flensburg og landsholdet anede vel næppe deres levende råd, men valgte så at være kede af det på GOG’s vegne – og glade på Kaspers.

Kasper Kildelund (21) i midten af billedet delte vandene hjemme i Gudme, hvor familien både håbede på pokalsejr til GOG - og personlig succes for den udlånte knægt. Svært at forene begge ønsker... Foto: /ritzau scanpix/Henning Bagger

- Man kan jo sige, det ville ende lykkeligt for dem uanset resultatet. Jeg har ikke snakket med dem endnu, men jeg er sikker på, de er glade på mine vegne, siger Kasper Kildelund.

Betyder det noget, at det netop er GOG, I slår i finalen?

- GOG betyder sindssygt meget for mig, og jeg har enorm respekt for den klub. Men det vigtigste lige nu er, at det er fantastisk for klubben at vinde et pokalmesterskab igen efter ti år. Nu håber jeg, vi kan ride videre på bølgen. Det har været en fantastisk weekend.

Triumfen kaster europæisk deltagelse og en større check af sig, men når det regner på præsten, drypper det ikke nødvendigvis på en Kildelund…

- Nogle har vist bonus, men jeg tror desværre ikke, jeg skal regne med, der falder noget af til mig. Men jeg kan være heldig, måske.

Og så en ordentlig skid på i aften?

- Ja, det ender det jo nok med. Vi skal ud at fejre det på Restaurant Sprød, og så ser vi, hvad der sker.

Peter Balling demonstrerer pokalen i triumf foran de mange fans på hjemmebanen. Foto: /ritzau scanpix/Henning Bagger

Landsholdsaktuelle Peter Balling havde en spillemæssigt blandet dag på harpiksfabrikken:

- Jeg er lidt svingende. Jeg havde ikke rigtigt tur i afslutningerne, men er nødt til at blive ved med at forsøge. Det er virkelig fedt, vi står godt defensivt, for det betyder jo i dag, at vi godt kan tillade os at brænde i angrebet, siger han, mens fruen får et kys – og hende ramte han da…

Han erkender, at det norske bolværk i målet er en væsentlig forklaring på triumfen:

- Torbjörn står en rigtigt god kamp, men vi hjælper ham også meget. Han får en masse fornuftige afslutninger, hvor han gerne vil have dem. De skal jo tages, selv om det ikke er alle, der er lige svære. Men han står godt, og det er dejligt at vide, at vi har en mand derinde, der bare tager det, der kommer.

F.eks. en pokal…

Se også: Målmands-monster bag pokaltriumf

Se også: Scorede i sidste sekund: Næsten krammet ihjel

Se også: EM-profil involveret i rødt pokaldrama