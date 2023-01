Mange spørger til det: Her er forklaringen

Mathias Gidsel er ikke øverst på listen over den fra herrelandsholdet, Mikkel Hansen ville lade sin søster date. Andre peger i stedet på Rasmus Lauge som svigermors drøm

Ekstra Bladets læsere har spurgt til det, og de er langtfra de eneste, der undrer sig.

På ryggen af Jóhan á Plógv Hansen under landskampene står der P. Hansen.

Den 28-årige danske VM-fløj har nemlig valgt forbogstavet på sit mellemnavn og ikke fornavn.

- Det er sjovt, fordi jeg har fået rigtig mange forespørgsler på det. Det er kun sjovt, at folk lægger mærke til sådan nogle små ting, siger han til Ekstra Bladet.

- Reglerne er åbenbart sådan, at der ikke må være to, der hedder det samme. I og med at Mikkel har lidt flere landskampe, end jeg har, så har han fået Hansen.

- Så skal jeg vælge, og så synes jeg, at forbogstavet i fornavnet som i fodbold og andre steder ikke giver så meget mening, fordi det er jo efternavnet, der står på.

Fløjspilleren forklarer valget af navn på ryggen. Foto: Lars Poulsen

Undladt at gå til Mikkel

Der er fans, der har kontaktet Jóhan Hansen på sociale medier for at høre ham til det.

- Tidligere har der også stået 'V. Knudsen' på Michael V. Knudsen. I min optik giver det ikke mening at have fornavnet med 'J', hvis man har et mellemnavn.

- Har du overvejet at gå hen til Mikkel og bede om at få Hansen?

- Det har jeg indtil videre undladt, fordi jeg tror, jeg kender svaret, he, he.

Den danske højrefløj spillede noget overraskende hele kampen mod Tunesien tirsdag. Foto: Lars Poulsen

Fik beskeden en time inden

Tirsdag spillede Jóhan Hansen fra start for første gang under VM i Malmø mod Tunesien, men han havde ikke kendt til startpladsen længe.

- Vi får det at vide en time før start. Lige inden opvarmningen får vi de sidste detaljer på plads, i forhold til hvad vi har aftalt på video, og samtidig hvem der starter inde.

- Nogle gange kan vi også lidt se det til træningerne. Når vi træner systemerne, så er det typisk dem i førstekæden, der også starter inde dagen efter.

Torsdag er Danmark i kamp igen, hvor modstanderen er Kroatien. Første kamp i mellemrunden begynder klokken 20.30.

