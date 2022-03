Mareridt før stort comeback

Mandag mødte spillerne på det danske herrelandshold i håndbold ind for at forberede sig til tre kampe ved Golden League, men to af dem er allerede rejst hjem igen.

Både Aaron Mensing og Casper U. Mortensen er således blevet smittet med coronavirus, og derfor er de ikke længere at finde i landsholdslejren.

Det oplyser Dansk Håndbold Forbund på Twitter mandag aften.

Især Casper U. Mortensen vil formentlig ærgre sig. Han var således udset til at spille for landsholdet for første gang i mere end tre år.

Den 32-årige fløjspiller har været ramt af slemme knæskader, og først i denne sæson er han for alvor kommet tilbage på det niveau, der har givet ham både OL- og VM-guldmedaljer.

Han spiller i denne sæson for tyske HSV Hamburg, hvor han er topscorer med 122 mål i Bundesligaen.

Aaron Mensing spiller også i Bundesligaen, hvor han tørner ud for Flensburg-Handewitt.

DHF oplyser til TV 2 Sport, at der ikke er planer om at hente hverken Mensing eller Mortensen tilbage i truppen senere på ugen.

Om der skal hentes erstatninger ind, melder historien endnu intet om.

Det danske landshold er i forvejen reservespækket. Stjerner som Niklas Landin, Mads Mensah og Mikkel Hansen har således fået fri.

Danmark skal møde Norge, Spanien og Frankrig ved Golden League. Den første kamp er mod Norge på torsdag.

Opgørene bliver spillet i Aalborg, Herning og Aarhus.