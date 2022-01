Mareridt for dansk modstander

Den hollandske EM-topscorer Kay Smits er testet positiv for corona

Det danske forsvar slipper mandag aften for at have sit hyr med EM-topscoreren.

Den hollandske stjerne Kay Smits, der har braget 45 kasser ind indtil videre ved slutrunden, er testet positiv for corona.

Og smitten begrænser sig ikke til topscoreren. Også hollændernes Samir Benghanem og Jasper Adams samt en fysioterapeut har afleveret positive tests. Det oplyser det hollandske håndboldforbund på sin hjemmeside.

Ekstra Bladets udsendte taler om det hollandske mandskab inden kampen.

Holland har i forvejen en lang række spillere ude. Jeffrey Boomhouwer, Robin Schoenaker, Iso Sluijters, Dennis Schellekens, Bart Ravensbergen, Rutger ten Velde og målmandstræner Gerrie Eijlers har alle afleveret positive coronaprøver.

Danmark og Holland brager sammen klokken 18 mandag. Nikolaj Jacobsens mandskab fører mellemrundens gruppe 1 med seks point. Hollænderne har to.

Danskerne kan med en sejr spille sig tæt på en semifinale-plads og endda sikre billetten, hvis enten Island eller Frankrig ikke vinder.

I den danske lejr testede Hans Lindberg fredag positiv. Lørdag var der endnu et tilfælde, da landsholdets SoMe-ansvarlige også var blevet ramt, mens spillerne minus Lindberg testede negative.

