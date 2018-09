Masser af løftede albuer da Skjern spolerede DM-revanche

Se også: Fransk verdensmester snuppet for spritkørsel: Så høj var promillen

Det blev aldrig helt vildt spændende, da dansk håndbolds to repræsentanter i mændenes Champions League lørdag mødtes i Silkeborg i en revanche for to tætte DM-finalekampe i sidste sæson.

Skjerns regerende mestre var for stærke og vandt 33-29 over Bjerringbro-Silkeborg (BSV) i Jysk Arena, samme sted hvor Skjern-spillerne i maj sikrede DM-guldet.

Gæsterne indledte eksplosivt, og efter omkring otte minutter kunne Anders Eggert øge til 6-1 efter en kontra.

Mestrene manglede ellers de skadede profiler Kasper Søndergaard og Thomas Mogensen, men BSV-holdet agerede meget uskarpt i de første 30 minutter.

For eksempel skulle hjemmeholdets høje bagskytte Nikolaj Markussen bruge seks afslutninger på at score et mål i første halvleg, som endte 16-11 til Skjern.

Gæsterne havde i Emil Nielsen en særdeles velspillende målmand, der havde 13 redninger på 24 BSV-forsøg i halvlegen.

DM-sølvvinderne fik håb med tre hurtige mål i begyndelsen af anden halvleg, og så førte Skjern pludselig kun 16-14.

Skjern trak dog fra igen og førte med seks mål, men mod slutningen af kampen virkede mestrenes spillere til at miste fokus.

Det skyldtes blandt andet et hav af udvisninger, som dommerparret Martin Gjeding og Mads Hansen måtte stange ud.

Dommerne appellerede løbende til spillere som BSV's Michael V. Knudsen og Skjerns Bjarte Myrhol om at holde igen med løftede albuer og andet i afdelingen for regelovertrædelser.

20 minutter før tid røg Skjerns Jonathan Stenbäcken ud for film, en situation som blev set igennem på video.

Svenskeren røg senere helt ud med et rødt kort, efter at han havde pådraget sig sin tredje tominutters udvisning.

Skjern beholdt dog føringen kampen ud og har fire point for tre kampe, mens BSV har tre point.

Skjerns Jesper Konradsson blev kampens topscorer med ni mål, mens Johan Hansen lavede otte mål for BSV.

Der blev spillet to andre kampe lørdag.

GOG Håndbold fortsatte den gode start på sæsonen med en 30-25-sejr ude over Mors-Thy Håndbold.

GOG topper dermed Herre Håndbold Ligaen med seks point for tre kampe, mens Mors-Thy er uden point.

Også TMS Ringsted led det tredje liganederlag af tre mulige i sæsonen.

KIF Kolding vandt hjemme med med 29-27 over gæsterne.

KIF Kolding førte 11-4 i første halvleg, men måtte nøjes med en 13-12-føring ved pausen.

I anden halvleg kom hjemmeholdet foran med 24-19, men TMS Ringsted fik udlignet til 26-26, inden det alligevel lykkedes KIF Kolding at hive sejren hjem.

KIF Kolding har tre point.

Se også: Danmarks modstander med flyproblemer: Kan ikke overholde UEFA-regel

Se også: Etapesejr sender ny mand i førertrøjen

Stjernen skred efter kæmpe ballade: - Menneskeligt skuffet over ham

Agenterne fælder dom: Landsholds-vikarer kan score kassen nu