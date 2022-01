Mathias Gidsel: Jeg slår hjernen fra

Et nyt samarbejde har set dagens lys ved EM i herrehåndbold.

Selv om Mathias Gidsel nu har været med på landsholdet i mere end et år, er det første gang, han spiller sammen med Rasmus Lauge.

Sammen med Mikkel Hansen udgjorde de fra start bagkæden i angrebet mod Montenegro, og med to så rutinerede herrer ved sin side føler Gidsel en stor frihed.

- Jeg kan i hvert fald slå hjernen fra og gøre min ting. Så lader jeg dem tænke alle de håndboldfaglige ting og styre systemer, så jeg bare kan spille håndbold.

- Mikkel og Lauge er enormt dygtige til at se forsvarerne bevæge sig og finde nogle løsninger. Det giver en enorm tryghed, og samtidig har jeg også (Lasse, red.) Svan til højre for mig, som hjælper mig hele tiden, siger han.

18 mål i åbningskampen

Det imødesete samarbejde mellem de tre resulterede tilsammen i 18 mål på 22 forsøg i åbningskampen, hvor angrebet specielt i første halvleg havde nemt ved at score.

- Vi havde måske et par gange, hvor vi ikke lod bolden gøre arbejdet, men ellers synes jeg, det så rigtig fornuftigt ud, siger Mikkel Hansen.

Jan og Junge: Optakt til Slovenien 14. januar 2022

Paris Saint-Germains danske stjernespiller forventer sværere arbejdsvilkår i lørdagens dyst med Slovenien i ungarske Debrecen.

Skal nok klikke rigtig hurtigt

- Vi bliver væsentligt mere udfordret mod et slovensk hold med en masse dygtige forsvarsspillere.

- De dækker måske også en del hårdere, end Montenegro gjorde. Vi må tage det kamp for kamp, men for hver kamp, vi spiller, falder vi bedre ind i vores roller og bliver tættere på banen, siger han.

Spørger man Gidsel, går der ikke længe, før samarbejdet mellem de tre også kan rykke op på næste niveau.

- Jeg er ret sikker på, at det nok skal klikke rigtig hurtigt, fordi Lauge er så dygtig, som han er, og opsøgende over for mig, siger GOG-profilen.

Fönix Arena danner ramme om opgøret mellem Danmark og Slovenien klokken 20.30, som du kan følge direkte her på sitet - eller på TV 2.