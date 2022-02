Medie: Dansk klub begæres konkurs

Den nordjyske klub Vendsyssel Håndbold har indgivet konkursbegæring.

Det skriver mediet Nordjyske, som beretter, at spillertrup og trænerstab er blevet informeret om situationen.

Vendsyssel Håndbold skulle søndag have mødt Rødovre på udebane, men stiller ikke op til opgøret, oplyser klubbens træner Olivera Kecman til Nordjyske.

Klubbens bestyrelsesformand, Christian Carlsen, siger til TV 2 Nord, at de ikke vil fortsætte driften.

- Hvis der er nogen, der ønsker at overtage, er de velkomne til det, men vi ønsker ikke at fortsætte driften.

Han vil ikke kommentere konkursbegæringen yderligere over for mediet, men fortæller, at det naturligvis hænger sammen med dårlig økonomi.

Vendsyssel ligger i den næstbedste kvindelige række. Klubben indtager sjettepladsen med 16 point efter 16 kampe.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Christian Carlsen.