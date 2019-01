Medie: Dansk profil tilbage i VM-lejr - spiller i aften

Det danske håndboldlandshold kan bruge Nikolaj Øris senere mandag aften, når det ved VM-slutrunden gælder Danmarks kamp mod Saudi-Arabien.

Det skriver TV 2 Sport, som har oplysningen bekræftet af Morten Henriksen, der er sportschef i Dansk Håndbold Forbund (DHF).

Ifølge TV2 Sport er Nikolaj Øris' blevet far i løbet af natten til mandag, hvilket DHF dog ikke kan bekræfte.

Højrebacken har deltaget i Danmarks to første kampe ved VM, men han var fraværende ved Danmarks træning søndag, da han var rejst hjem for at være hos sin højgravide kæreste.

Øris' kæreste havde termin 25. januar, og der har hele tiden været en aftale mellem Øris og landstræner Nikolaj Jacobsen om, at højrebacken rejste hjem, hvis der var brug for ham på hjemmefronten.

Det er første gang i karrieren, at den 32-årige Bjerringbro-Silkeborg-spiller er med ved en slutrunde. Han har scoret seks mål i Danmarks to første kampe.

Øris er den eneste venstrehåndede bagspiller, der er med i truppen. I kulissen er højrebacken Martin Larsen dog klar, hvis der bliver brug for ham, men han er ikke en del af 16-mands-truppen.

Nikolaj Jacobsen råder på trods af Øris' tilbagevenden kun over 15 spillere til mandagens kamp, da Casper U. Mortensen pådrog sig en mindre skade i Danmarks kamp mod Tunesien og sidder over mandag.

Danmark har vundet sine to første kampe ved VM stort og møder Saudi-Arabien mandag aften klokken 20.15.

