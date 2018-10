Medie: Dansk storklub fanget i løgn - nu smutter træneren

Herning-Ikast Håndbold i kvindernes bedste håndboldrække har modtaget en opsigelse fra træner Kristian Kristensen.

Det skriver TV2 Sport, som erfarer opsigelsen fra flere kilder.

Baggrunden for opsigelsen er ifølge TV2, at klubledelsen skulle have holdt møde med træneren for København Håndbold, Claus Mogensen, om at overtage trænerjobbet i den jyske klub fra næste sæson.

Angiveligt skulle ledelsen i Herning-Ikast i første omgang have afvist at have holdt møde omkring et trænerskifte, da Kristian Kristensen spurgte til det.

Det er København Håndbolds træner Claus Mogensen, som Herning-Ikast i første omgang afviste at have holdt møde med omkring trænerskifte, men som de siden har indrømmet. Foto: Carsten Bundgaard/Ritzau Scanpix

Sådan så det ud, da København Håndbold vandt DM-guldet i sidste sæson. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Efterfølgende skulle ledelsen så have erkendt at have afholdt mødet.

- Det er skidt for det omdømme, som Herning-Ikast værner om. Jeg synes, at det er skidt for håndbolden generelt, at man har en ledelse, der går bagom ryggen på en cheftræner. En cheftræner er trods alt så dårligt placeret i hierarkiet, at man må forvente, at der bliver kommunikeret til ham, hvis der er noget, man er utilfreds med, siger håndboldekspert Bent Nyegaard til TV2 Sport.

- Det er helt vanvittigt, at Kristian Kristensen i det her tilfælde ad omveje skal finde ud af, at de er i gang med at forhandle med en træner om et job, som han i øjeblikket besidder. Det kan man ikke være bekendt, lyder det fra Nyegaard.

På grund af et opsigelsesvarsel i kontrakten stopper Kristian Kristensen formentlig først til sommer.

Hverken Kristian Kristensen eller direktør i Herning-Ikast Håndbold, Jakob Mølgaard, ønsker at kommentere oplysningerne, oplyser TV2 Sport.

