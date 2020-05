Medie: Derfor gik det galt i Kolding

Bestyrelsesformand Brian Stein var inde på det i pressemeddelelsen tirsdag aften, hvor han bekendtgjorde, at hele bestyrelsen i KIF Kolding trækker sig om to uger:

Et forsøg på at forhandle en lønnedgang i spillertruppen hjem er ikke lykkedes.

Ifølge Jyske Vestkysten er det præcis grunden til, at skuden er stødt på grund.

Det skriver mediet tirsdag.

Ledelsen ønskede en kollektiv nedgang på hele 40 procent. Spillerne ville strække sig til en reduktion på 20 procent.

Tættere kom parterne angiveligt ikke.

Det fortæller unavngivne kilder til jv.dk.

I pressemeddelelsen formulerede Brian Stein det således:

- Vi havde det store ønske, at vi med udgangspunkt i Covid-19 konsekvenserne kunne realisere en lønreduktionsaftale med spillerne, og vi herefter kunne have gået til vores sponsorer m.fl., og forhåbentlig både kunne få gentegnet og nytegnet sponsorater, der ville give os det nødvendige rygstød økonomisk. Og naturligvis påbegynde støttekampagner til KIF, præcis som vi har set det i resten af sportens verden.

- Det er ikke Håndbold Spillerforeningens opfattelse, at Covid-19 har en så betydelig indflydelse på håndboldsporten og sportens kommercielle vilkår i Kolding, og at der kræves en lønreduktion her og nu. Derfor må vi blot konstatere, at det ikke er muligt at nå til enighed omkring Covid-19 konsekvenserne for den kommende Liga sæson.

Ekstra Bladet har tirsdag forsøgt at få en kommentar fra afgående bestyrelsesformand Brian Stein - såvel som resten af bestyrelsen. Men det har ikke været muligt at træffe de implicerede parter.

Ledelsen har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling om to uger.

