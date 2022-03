Medie: Mikkel Hansen bestjålet for 450.000 kroner

Den danske håndboldspiller Mikkel Hansen er angiveligt blevet udsat for tricktyveri og har fået stjålet smykker for 450.000 kroner

Mikkel Hansen er blevet udsat for et vaskeægte tricktyveri i sin lejlighed i Paris.

Det skriver L'Equipe.

Der blev angiveligt stjålet smykker til en anslået værdi af 60.000 euro, svarende til cirka 450.000 kroner.

Den franske avis skriver, at to mænd troppede op til Mikkel Hansens lejlighed omkring kl. 10.30 fredag 11. marts. De skulle gennemse lejligheden, hvor de skulle udføre noget planlagt arbejde.

Ifølge L'Equipe var det kun håndboldstjernens kone, Stephanie Gundelach, der var hjemme, da mændene var i lejligheden. Hun hørte dem rumstere i det andet rum, og da de var gået, tjekkede hun sit smykkeskrin, og opdagede at flere smykker, heriblandt et guldur, var væk.

Hun skyndte sig at kontakte sin mand, inden hun meldte det til politiet.

Ifølge L'Equipe efterforsker politiet stadig sagen.

Det er ikke et nyt fænomen, at sportsstjerner bliver udsat for røverier. Fodboldspillerne Angel Di Maria, Marquinhos og Dani Alves er alle blevet ofre for røverier, mens de boede i Paris og spillede for fodboldklubben PSG.

De danske håndboldherrer bankede Norge i årets første Golden League-kamp torsdag aften.

Den blev dog spillet uden 34-årige Mikkel Hansen, der for nyligt er blevet opereret i knæet.

Danmark spiller igen lørdag, hvor de møder Spanien i Jyske Bank Boxen i Herning.