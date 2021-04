Medier: Verdensstjerne kommer til Danmark

Aalborg Håndbold spiller igen alvorligt med musklerne.

Således er de forsvarende danske mestre i herrehåndbold tæt på at hente den islandske stjerne Aron Pálmarsson hos selveste FC Barcelona.

Det skriver TV 2 Sport og Nordjyske, der begge mener at vide, at den 30-årige playmaker i den nærmeste fremtid skriver under på en treårig kontrakt med nordjyderne, der træder i kraft til sommer.

- Jeg er lettere chokeret, for nu går vi op på et et helt andet niveau. Og for dem, som måske ikke lige kan huske, hvor god han er, så lad mig minde om EM 2020 i Sverige, hvor han bombede Danmark til nederlag i første kamp, lyder vurderingen fra TV 2's håndboldekspert Bent Nyegaard.

- Det er en fuldstændig fantastisk spiller og dybt imponerende, at han skal til Aalborg.

Dermed fortsætter aalborgenserne en voldsom forstærkning, der i hvert fald på papiret vil gøre holdet til nogen, der for alvor skal regnes med i den europæiske elite.

Således kunne man tilbage i februar meddele, at ingen ringere end Mikkel Hansen trækker i Aalborg-trøjen fra den kommende sæson.

Og siden satte Aalborg Håndbold yderligere trumf på, da der kom papir på den svenske stregspiller Jesper Nielsen og norske Kristian Bjørnsen.

