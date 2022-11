Megastjerne roser Danmark

Nora Mørk har mange fine ord at sige om Danmark, men er overbevist om at slå dem igen til VM næste år

53 minutter og 17 sekunder stod der på haluret, før Norge førte finalen.

Frem til da havde danskerne længe haft overtaget og været foran med flere mål, inden nordmændene alligevel fik vippet det over på deres side.

Guldvindernes megastjerne, Nora Mørk, havde efter det nordiske finalebrag da også masser af ros til danskerne, men pegede også på, hvor det gik galt for Jesper Jensens mandskab.

- De var gode. De spillede god håndbold, men de stoppede i en periode med at score i 2. halvleg, og det var godt for os, siger finalens topscorer med otte mål til Ekstra Bladet.

Det var tæt på for danskerne, men Nora Mørk og Norge nuppede guldet i slutminutterne. Foto: Tariq Mikkel Khan

- De gjorde et rigtig godt job. De fortjente at komme i finalen. Det var ved at være tid, fordi de har et rigtig godt hold. De fortjente det virkelig.

- Kan de vinde VM næste år?

- Nej, vi vil stoppe dem næste år. Vi vil stadig have det samme hold og have nogle erfarne spillere tilbage, så vi vil stoppe dem.

VM vil blive spillet i både Danmark, Norge og Sverige. Tiden må vise, om danskerne får revanche.

Nora Mørk har indtil da håneretten, når hun i løbet af ugen vender tilbage til Team Esbjerg, hvor Jesper Jensen er træner, og flere danske landsholdsspillere er hendes klubkammerater.