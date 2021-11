Melder afbud til VM: Er gravid

Norges ellers succesfulde håndboldkvinder har ikke vundet VM siden 2015, og skal det lykkes i år, bliver det uden hjælp fra Stine Skogrand.

Den 28-årige højreback, som til daglig spiller for Herning-Ikast i Danmark, venter barn og melder derfor afbud til mesterskabet.

Det skriver nyhedsbureauet NTB.

- Jeg er rigtig glad og taknemmelig for, at jeg får lov at opleve det igen, og vi glæder os til, at vi bliver fire til sommer. Vi ønsker håndboldkvinderne held og lykke til VM, siger hun.

Skogrand var med, da Norge vandt VM for seks år siden i Danmark, og hun var også en del af guldholdene ved EM i 2016 og 2020.

Privat danner hun par med Eivind Tangen fra herrelandsholdet. De har et barn sammen i forvejen.

Nu får landstræner Thorir Hergeirsson til opgave at udtage en erstatning, men han har endnu ikke besluttet sig.

- Trænerteamet vil bruge lidt tid på at se, hvilke kvaliteter og hvem holdet får brug for i truppen til VM. Svarene får vi i løbet af træninger og kampe, siger Hergeirsson.

VM afholdes i Spanien fra 1. til 19. december.

Norge er i indledende gruppe med Rumænien, Kasakhstan og Iran, mens Danmark skal møde Sydkorea, Tunesien og Congo i kampen for at komme videre til mellemrunden.