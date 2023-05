Melder ud efter mystisk suspendering: 'Frygtbaseret ledelsesstil'

Onsdag meldte håndboldklubben Aarhus United ud, at de satte samarbejdet mellem klubben og træneren Heine Eriksen på standby.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at træneren skulle 'i flere omgange have hævet stemmen over for spillerne under kampe'. Samt var flere utilfredse over manglende spilletid.

Klubben har selv været stille omkring, hvad der lå bag beslutningen, men nu melder klubbens bestyrelsesformand, Jan Snogdal, så ud i en noget sær pressemeddelelse.

'Det er yderst beklageligt, at jeg som bestyrelsesformand i AARHUS UNITED skal presses til at kommunikere inden den verserende sag med Heine Eriksen er færdigbehandlet, men af hensyn til spillertruppen har jeg ikke andet valg', starter han.

- Kilde til mistrivsel

I pressemeddelelsen kommer Jan Snogdal ind på, at han 13. maj 2023 kom i besiddelse af en skrivelse fra en stor majoritet af spillerne.

Annonce:

Her pegede spillerne på 22 episoder, hvoraf 21 af dem fandt sted efter at klubben begyndte sidste sæsons kvalifikationsspil.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Heine Eriksen har kontrakt hos Aarhus United frem til 2026. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Og de episoder viser en vis alvor.

'Episoderne koblede til Heine Eriksens ledelsesstil, der blev karakteriseret som frygtbaseret og en kilde til mistrivsel', skriver han.

Alvorlige sager

Ifølge formanden havde bestyrelsen førhen hørt om spillernes utilfreds omkring Herine Eriksen, men ifølge formanden ændrede stemnigen sig markant, da han fik skrivelsen.

'Hermed ændrede sagen i drastisk grad karakter, men bestyrelsen endte desværre i handlingslammelse, da Mads Winther i sin position som sportschef og næstformand for bestyrelsen ikke anerkendte validiteten af budskabet fra den store majoritet af spillerne.'

Samtidig bliver der også i pressemeddelelsen beskrevet noget, der lyder som en bestyrelse i splittelse.

'Jeg stod derimod med den opfattelse, at der kunne fæstnes lid til de anførte 22 episoder, og at de beskrevne oplevelser måtte respekteres som meget alvorlige.'

Jan Snogdal skriver slutteligt, at man nu afventer hvorvidt Heine Eriksen kan erkende et problem, og hvorvidt han kan ændre det.

Når det sker, skal klubbens bestyrelse tage stilling til, hvorvidt Heine Eriksen kan fortsætte som træner.

I pressemeddelelsen kan man også læse, at flere i klubben ikke var enige om, at Heine Eriksens kontrakt blev forlænget 18. november 2022.

Lige nu løber hans kontrakt frem til 30. juni 2026.