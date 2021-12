Merde! Tårerne flød - en lille smule i chok

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Her lader Anne Mette Hansen for sidste gang missil-armen og fyrer af. Desværre uden tilhørende mirakler og effekt. Danmark tabte med én til de olympiske mestre efter et drama, hvor de rød-hvide var foran og på lige, da der var spillet 56 minutter!

De fik 16 sekunder til sidst for en udligning, men storspillende Line Haugsted blev bøllet i jorden. Hornet vrælede for sidste gang, spillerne sad yderst på sæderne på den danske bænk, nogle gemte deres ansigter i trøjerne – alle håbede på en ’Mikkel Hansen’ og forlænget spilletid.

Men Hansens hammer endte i paraderne. De franske jubelskrig flænsede luften, danskerne dukkede nakkerne i en strøm af salte tårer. Så tæt på at tæmme de suveræne franskmænd og gå i den første VM-finale i 24 år.

Og så blev de lige afvist til sidst. Merde!

Det sidste, desperate forsøg på at tvinge Frankrig ud i forlængelse mislykkedes. Foto: Lars Poulsen

Sandra Toft har grædt sine modige tårer, og der er hele tiden flere på vej. Hun har alt for tit stået skuffet tilbage efter et tæt nederlag.

- Selvfølgelig trækker det her tænder ud, det er ingen hemmelighed. Jeg er en blanding af vred, frustreret, skuffet og en lille smule i chok over, at vi kunne smide det her over styr.

- Mister I ideerne til sidst?

- Vi får det i hvert fald ikke løst og ender med nogle afslutninger, som ikke går i mål. Det angrebsspil, der har flydt så flot hele turneringen, bliver lidt hakkende, og så falder alle marginalerne ud til dem til sidst.

- Når du at tænke, at den er hjemme?

- Nej. Jeg kender dem, og jeg ved, de aldrig går i panik. De bliver bare ved og ved, de dækker fantastisk de sidste kvarter, og jeg vidste, at dem, der havde heldet til sidst, ville vinde. Det er bare noget lort!

Sandra Toft mangler stadig sin medalje. Den går hun benhårdt efter, selv om den nu kun kan blive af bronze.

- En ting er helt sikkert: Jeg skal ikke hjem med endnu en fjerdeplads, det skal være slut nu!

Her kan du se de danske spilleres karakterer:

Kæmpe forskel i danske præstationer

Line Haugsted fanget præcis i det øjeblik, da kampen fløjtes af. Foto: Lars Poulsen

Line Haugsted spillede en nærmest overmenneskelig kamp i begge ender af banen. Hun skød så hårdt, at netmaskerne var i alvorlig brandfare!

- Det er marginaler, der afgør det. Der skulle ikke så meget til, før vi havde taget dem. Vi havde fat i dem hele kampen, det er simpelt hen så ærgerligt, siger hun med en stemme, der stadig sitrer faretruende på randen af gråd.

- Dobbeltudvisningen blev måske lidt afgørende, og vi stod jo og tænkte: Hvad fanden er det for en kendelse. Men sådan er håndbold. Jeg får også et gigantisk skub til sidst, men … Det er sgu svært at sige. De dømte lidt til fransk side i dag.

- Vi har spillet en fantastisk turnering og havde fortjent den finale, men til sidst får vi bare ikke puttet bolden i kassen. Det er marginaler. Nu gælder det bronzemedaljerne, og det bliver ikke svært at sætte sig op til. Efter den skuffelse, vi oplevede sidste år, bliver det ikke noget problem, siger Line Haugsted.

Trine Østergaard og Rikke Iversen har godt fat. Foto: Lars Poulsen

Rikke Iversen:

- Det er hårdt, det er skuffende. De går i 5:1, og det skaber nogle problemer for os, og pludselig lykkes vi ikke så godt i forsvaret med nogle ting, der fungerede godt inden pausen.

- Jeg synes også, vi begynder at brænde nogle chancer, vi ellers har scoret på tidligere i turneringen. Jeg sad med hovedet i håndklædet de sidste 15 sekunder. Det er godt nok tomt lige nu.

- Vi kan ikke være stolte af en skid, for vi ville i finalen. Men i morgen er en ny dag, så lader vi op til en ny kamp – og nu skal vi edderperkeme have de bronzemedaljer!

Althea Reinhardt måtte til tjek efter et flæk direkte i ansigtet. Foto: Lars Poulsen

Althea Reinhardt blev plaffet i brædderne i starten af kampen, da Alicia Toublanc – helt blank fra fløjen – skød falstringen direkte i ansigtet.

- Jeg tænkte som det første, om hovedet var okay. De gjorde ondt, og jeg skulle lige ud til tjek af hoved og nakke, og vores fys er superskarp og stillede de spørgsmål, han skulle. Hun havde helt frit skud, men jeg er sikker på, hun ikke gjorde det med vilje.

- Kan du huske hvad kampen sluttede?

- Ja. Desværre …