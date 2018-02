Mere end et halvt hold er rejst: Træner har fået nok

Nok er nok for HC Midtjyllands norske træner Jonas Wille.

Efter at have set mere end et halvt hold forsvinde i løbet af januar og se resterne af de pokalvindere få to cifrede klø smutter den tidligere norske U 21-landstræner til sommer.

Han skal i de kommende tre sæsoner være træner i Skövde, hvor to tidligere Aalborg-spillere, Kristian Svensson og Rasmus Wremer er endt efter opholdet i Limfjordsbyen.

Den 40 årige nordmand har siden nytår set otte spillere forsvinde, da ligaen gik på EM-pause, og pengene blev små på heden, efter klubejer Thomas Hintze ikke ville bruge flere sparepenge.

Den tidligere ejer af den billige busbillet, Rød Billet, har efter eget udsagn smidt 16 millioner kroner i det kuldsejlede projekt.

Efter at spillerne fik 'frit lejde' i bestræbelserne på at at undgå en konkurs, har otte spillere sagt farvel sammen med sportschefen.

Der er kun anfører Jacob Østergaard samt målmand Anders Petersen og fløjen Jørgen Rasmussen af de etablerede navne tilbage, og de må sammen med en række unge spillere fra samarbejdsklubber som for eksempel Ikast stå model til kæmpe klø nederlag i størrelse 18-19 mål.

De seneste frafald, Rasmus Carlsen og Lars Jakobsen er rejst til Frankrig til Limoges og Cesson-Rennes, hvor også den norske storskytte Espen Lie Hansen er havnet i Nantes.

Sidstnævnte var i weekenden med til at slå de forsvarende CL-mestre fra Vardar, Skopje.

Derudover er målmand Lars Eggen Rismark tilbage i Norge i Kolstad, mens resten er blevet fordelt på danske klubber.

Besard Hakaj er rejst til Aarhus, Jonas Samuelsen til Skanderborg, Eivind Tangen til Skjern, mens Morten Slundt er udlejet til Høj Ølstykke.

