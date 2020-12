Mere svensk brok: Ændrer regler midt under EM

Frankrig, Rusland og Sverige har allerede brokket sig over ændringer i kampprogrammet ved håndbold-EM i Danmark, men spilledagen er ikke den eneste ændring, svenskerne brokker sig over.

De ærgrer sig også over, at reglerne for udskiftninger er ændret undervejs.

Før turneringen var reglen, at en indskifter skulle testes ved ankomst og i isolation til testsvaret blev klar få timer senere.

Men efter første gruppekamp blev reglen ændret, så en indskifter skal testes og så isoleres i 48 timer og derefter testes igen.

- Det er ikke bare at udskifte en spiller, for det er en lang proces. Og hvor spilleklar er man efter at have siddet isoleret i 60 timer på et hotelværelse, siger den svenske landstræner Tomas Axnér til Aftonbladet.

- Havde vi vidst det fra starten, så havde vi haft en eller to spillere mere med.

Svenskerne regner nu ikke med at lave udskiftninger under EM - med mindre der kommer skader.

- Så må man hente spillere ind på en chancebillet uden at vide, om man skal lave et bytte eller ej. Og man skal have i tankerne, hvilken forfatning hun er i, hvis hun har siddet isoleret så længe. Det er ikke optimalt i forhold til at gå direkte ind og præstere.

Også den danske landstræner, Jesper Jensen, har meldt ud, at han ikke regner med at skifte ud.

