Mesterligt! Danmark banker sig til EM

For anden gang på fire dage knækkede de danske VM-bronzevindere et langt fra skræmmende rumænsk landshold

ODENSE (Ekstra Bladet): Danmark er klar til EM-slutrunden i håndbold.

Det står klart lørdag aften, efter Jesper Jensens tropper i overbevisende stil slog Rumænien 32-27 – kun fire dage efter sejren på udebane over samme modstander.

Men hvor det i provinshullet Mioveni var et tændt og velspillende dansk hold, var præstationen på fynske brædder i Jyske Bank Arena i Odense noget mere knoldet.

Og dét endda selvom rumænerne var uden Cristina Neagu, der på grund af en mindre muskelskade var blevet hjemme i Rumænien.

Der var forrygende perioder - i begyndelsen af de to halvlege - og så var der mere humpende perioder, hvor tingene ikke altid hang så godt sammen.

Mest iøjnefaldende var i virkeligheden dj’ens aggressive forhold til mixerpulten og playlisten i et – virkede det til – overgearet forsøg på at få hr. og fru Danmark med flagene og klappepølserne til at give den gas.

De klappede troskyldigt med, men også de må seriøst overveje ørepropper næste gang. Det var voldsomt.

- KOM SÅ! Hep på dem, brølede hallens speaker, så man lettede fra sædet og nærmest undskyldende klappede med.

Kæmpen tæmmet på stregen

Efter en bragende god start, hvor Danmark anført af en oplagt Kristina Jørgensen kom på 5-1, fik gæsterne mere fat efter en timeout. Uden en småskadet Line Haugsted i forsvaret arbejdede Kathrine Heindahl flankeret af Kristina Jørgensen med at få vældige Crinea Pintea ned med nakken. Det lykkedes flere gange, men Bukarest-stregen er på flere måder en gigant og voldte danskerne store vanskeligheder.

Og stille og roligt åd gæsterne sig ind på Danmark, hvor offensiven flere gange haltede. Ved pausen var Danmark dog på 13-10, hvilket dog også skyldtes, at rumænerne enten klodset smed bolden væk eller træværket hjalp Reinhardt i målet.

Måske var det i virkeligheden det danske holds relativt få træninger i den forgangne uge, der gjorde udslaget. To rejsedage og blot en halv træning mandag har betydet, at man ganske enkelt har manglet træninger.

Jesper Jensen og Lars Jørgensen fik i den grad dunket deres spillere i ryggen i omklædningsrummet, for Danmark kom blæsende ud til 2. halvleg og vandt de første fem minutter med 6-2.

Jensen gav debut til Cecilie Brandt efter pausen, og hun scorede et par gange, mens Anne Mette Hansen og Mie Højlund satte godt gang i den danske offensiv.

Forrygende Anne Mette

Til gengæld havde Danmark sværere ved at lukke af bagude. Måske fordi de ikke kunne høre hinanden i støjhelvedet. Eller deres træner ude på sidelinjen for den sags skyld.

Rumænien havde dog svært ved at få tingene til at hænge ordentligt sammen, og Danmark havde ikke de store vanskeligheder ved at holde sig i front med fire-fem-seks mål, som kampen nærmede sig afslutningen.

Og netop afslutningen viste, at det er et klasse-mandskab, Jesper Jensen har fået banket sammen. Selvom tingene ikke altid fungerede, formåede man at holde et ellers farligt rumænsk hold sikkert bag sig. Især anført af forrygende Anne Mette Hansen og Kristina Jørgensen samt oplagte Althea Reinhardt i målet.

Og så er det værd at notere sig, at Danmark nok har fået stor kredit for en fremragende defensiv de seneste par sæsoner. Men kun Holland har i skrivende stund scoret flere mål end Danmark i EM-kvalifikationen.

Danmark mangler to kampe – mod Østrig og Færøerne i april – men det ændrer ikke på, at Danmark er klar til EM til november. Førstepladsen er også næsten i hus. Det kræver blot en sejr i en af de to sidste kampe.