Mestertræneren fortsætter hos Esbjerg håndboldkvinder

Team Esbjergs cheftræner, Jesper Jensen, fortsætter i den danske mesterklub frem til sommeren 2022.

Torsdag oplyser håndboldklubben, at den har forlænget kontrakten med den 41-årige succestræner med yderligere to år.

- Da vi først begyndte at snakke om forlængelse, gik det hurtigt, og vi var enige om, at det er til gavn for begge parter at fortsætte, siger Jesper Jensen i en pressemeddelelse.

Han blev ansat i januar 2017 som assistent for den daværende cheftræner Lars Frederiksen, men fire måneder senere overtog han ansvaret.

Samarbejdet har hidtil været en stor succes kulminerende med det danske mesterskab i sidste sæson.

Det vestjyske hold topper også HTH Ligaen i denne sæson efter en indledning, der har budt på seks sejre i ligeså mange kampe.

Se også: Så er der nyt om Mikkel Hansens hjernerystelse

Se også: Olsen topper Bundesligaen: Det kører for mig!

Mads P. kan score millioner på VM-triumf