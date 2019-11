Mestrene forlænger med stjerne

Line Jørgensen var i sidste sæson med til at vinde mesterskabet med Team Esbjerg, og hun har ikke i sinde at forlade klubben lige foreløbig.

I en pressemeddelelse skriver de forsvarende danske håndboldmestre, at Line Jørgensen har lagt endnu et år på sin kontrakt, så hun bliver frem til sommeren 2022.

- Det tog mig egentlig ikke ret lang tid at beslutte mig for at fortsætte i Team Esbjerg. Jeg er superglad for pigerne, klubben og byen, vi tegner også i de næste sæsoner til at få et rigtig spændende hold. Klubben har ambitioner, der passer med mine, siger Line Jørgensen i meddelelsen.

Line Jørgensen har tidligere spillet i klubber som FC Midtjylland og CSM Bucuresti og har en stribe store titler. I 2018 kom hun til Esbjerg.

I næste sæson får klubben tilgang af Mette Tranborg, og det bliver godt for begge parter, mener klubbens cheftræner, Jesper Jensen.

- Line har i forsvaret udviklet sig yderligere i tiden i Esbjerg og er en af de bedste højre backs i verden, siger han.

- Selv om hun er enormt træningsivrig og har leveret, hvad vi forventede, har vi måttet gå på kompromis med hendes udvikling angrebsmæssigt. Både Line og Mette (Tranborg, red.) har deres store force defensivt, men der er forskel i alder fra 23 år til 29 år.

- Ved at dele spilletiden mellem dem kan vi gå mere til grænsen under træningen for at udvikle, og de vil komme til at supplere hinanden fortrinligt, lyder det fra Jesper Jensen.

Team Esbjerg ligger på førstepladsen i HTH Ligaen efter 13 runder i denne sæson.

