Mestrenes lynstart giver sejr over GOG

De forsvarende danske mestre i herrehåndbold fra Aalborg sluttede en for klubben fremragende uge af på bedst mulig måde.

Lørdag gæstede nordjyderne ligaens øjeblikkelige førerhold, GOG, og med en sejr på 35-32 tilføjede Aalborg fynboerne det blot andet liganederlag i sæsonen.

Sejren kommer ovenpå en uge, hvor Aalborg kunne offentliggøre købet af Mikkel Hansen fra sommeren 2022 og samtidig tog en storsejr i Champions League over PPD Zagreb.

Med sejren bider Aalborg to point af afstanden til GOG i tabellen, hvor den fynske føring skrumper til et enkelt point. GOG har dog spillet en kamp mindre.

Om det var den bøvlede, 12 timer lange hjemtur fra midtugens europæiske nederlag i Nordmakedonien, som stadig sad i GOG-benene, vides ikke, men hjemmeholdet var ikke i omdrejninger fra start.

GOG-cheftræner Nicolej Krickau måtte allerede efter 11 minutter kalde til timeout ved stillingen 2-7.

Det fik sat en prop i den resultatmæssige blødning, men fynboerne formåede ikke at hente ind på de forsvarende mestre.

Aalborg holdt et konstant højt niveau, og det var primært skudtruslen fra Morten Olsen, som sørgede for, at GOG holdt afstanden på fem mål ved pausen.

20-15 stod der på måltavlen efter en livlig første halvleg.

De to angreb fortsatte med at være toneangivende efter pausen. Hverken Simon Gade i Aalborg-målet eller Viktor Hallgrimsson i modsatte ende diskede op med mange redninger.

Med 20 minutter igen var gæsterne foran med 26-19, men en fynsk stime på fire scoringer bragte fornyet spænding ind i topopgøret.

En udvisning til Oscar Bergendahl stoppede dog hjemmeholdets opsving. Aalborg åbnede igen et femmålsforspring, som GOG aldrig igen kom til at true for alvor.

