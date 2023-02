Midt i guldfest: Dansker får vild besked

Når man lige har vundet guld, er der næppe noget, der kan toppe det.

Men da GOG var på vej hjem i bussen efter pokaltriumfen over Skjern, fik fløjspiller Oskar Vind Rasmussen en rigtig god besked.

Holdets træner, Nicolej Krickau, tog ordet i bussen. Han fortalte, at landstræner Nikolaj Jacobsen for første gang har udtaget den 22-årige spiller til landsholdet.

- Det var en lidt sjov måde at få nyheden på, og det var faktisk lidt surrealistisk, siger Oskar Vind Rasmussen til TV 2 Sport.

- Det er en drengedrøm, jeg har kæmpet for, og det er noget, jeg har haft i tankerne, når jeg er taget til træning hver dag, eller når jeg har taget en kedelig styrketræning en søndag eftermiddag. Det hele er jo med henblik på en dag at komme på landsholdet.

Nikolaj Jacobsen har blot udtaget ni af de spillere, der vandt VM i januar. Danmark er allerede kvalificeret til EM næste år, og derfor har landstræneren mulighed for at se nye spillere an i marts i EHF Euro Cup, når Tyskland venter to gange.

En af dem bliver altså Oskar Vind.

