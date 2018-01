Midt i nøgen-skandale: Nu afslører Nora godt nyt

Endelig er der godt nyt til Nora Mørk, idet Red Bull har bekræftet et samarbejde med håndboldspilleren

Nora Mørk er midt i mareridtet om de stjålne nøgenbilleder, der er blevet delt flittigt - også af spillere på det norske herrelandshold.

Men nu kan den norske Györ-spiller afsløre godt nyt midt i al virakken om nøgen-lækagen.

Nora Mørk har nemlig, ifølge norsk TV 2, offentliggjort en ny sponsoraftale med den store energidrikproducent Red Bull.

Et opslag delt af Nora Mørk's Official Instagram (@noramrk_9) den 10. Jan, 2018 kl. 10.18 PST

Aftalen er ikke spritny, idet Nora Mørk gennem nogen tid har reklameret for Red Bull på sin Instagram-konto, men det er først nu, aftalen bekræftes officielt.

Der har ligeledes været knas med, om den kvindelige håndboldstjerne overhovedet måtte indgå aftalen for det norske håndboldforbund, NHF, men forbundet oplyser til norsk TV 2, at man ikke ser problemer med sponsoraftalen, så længe Nora Mørk kun reklamerer for produktet i klubsammenhæng:

- Hun kan fint have denne aftale i Györ, men det er som spiller for Györ, at aftalen gælder, oplyser NHF til tv-kanalen og uddyber:

- Det har været stort set uproblematisk med undtagelse af en enkelt situation, som blev delt på Instastory. Der gav vi en tilbagemelding på det, og så blev der ryddet op. Derudover har der ikke været problemer. Vi har vore partnere, men vi har ikke en aftale med Red Bull i Norge. Derfor kan hun ikke promovere Red Bull som landsholdsspiller.

NHF's tommelfinger op kommer i kølvandet på, at Nora Mørk har truet med at kvitte landsholdet, efter forbundets håndtering af sagen om de stjålne nøgenbilleder, som er blevet delt af spillere på det norske herrelandshold. Nora Mørk har endnu ikke meddelt, om hun forsætter på Norges landshold.

Red Bull ønsker ikke at kommentere, hvilke præmisser aftalen med Nora Mørk er indgået på, eller hvor lang tid kontrakten strækker sig.

- Nora Mørk er en talentfuld håndboldspiller med ben i næsen. Hun har en personlighed, som er et godt match til Red Bull. Vi vil gerne give Nora vinger på karrierevejen, men detaljerne om samarbejdet forbliver et privat anliggende, oplyser Red Bull til norsk TV 2.

