Midt i triumfen: Dansk profil kan være færdig ved VM

Da den danske forsvarskæmpe Rene Toft Hansen blev fældet midt i første halvleg og længe lå på gulvet, frygtede man igen det værste. Og sådan kan det desværre vise sig at være.

Rene Toft kom ikke tilbage på banen, og han var slet ikke på den danske bænk i resten af kampen. Det er begrænset, hvad den danske lejr vil fortælle om Rene Tofts skade. Det forlyder, han har fået en forstrækning i lysken, og han skal skannes fredag morgen.

- Det ser ikke godt ud, var alt hvad landstræner Nikolaj Jacobsen ville fortælle efter sejren over Norge. Det samme gav Henrik Møllgaard og flere af de øvrige holdkammerater også udtryk for.

Alle er godt klar over, at en skade i lysken ikke heler på et par dage, og derfor er det sandsynligt, at Rene Tofts VM er overstået. Det vil i givet fald bane vej for, at hans bror, Henrik Toft Hansen, kan træde ind i truppen.

Henrik Toft sagde onsdag aften til Ekstra Bladet, at han følte sig klar igen efter sin skade, og han vil være klar til mellemrunden, hvis der er brug for ham.

De nye persondataregler gør, at landstræneren ikke må gå i detaljer med skader og lignende.

I stedet satte Nikolaj Jacobsen et par ord på kampen.

- Vi klarede det rigtig godt gennem det meste af kampen. Vi stod godt defensivt og fik styr på Sander Sagosen, og i den anden ende havde vi ikke svært ved at tilspille os chancer. Og Mikkel Hansen spillede selvfølgelig fremragende.

- I første halvleg lavede Lauge lidt for mange fejl. Han var ikke direkte nok. Det fik han vendt op og ned på efter pausen, hvor vi vandt mange af vores mand mod manddueller. Da Mads Mensah kom ind fik vores tre bagspillere løst Norges forsvar. Det er kun, fordi Norges målmand pludselig tager fire-frem 100 procent chancer, at vi bliver lidt rystede i en periode, siger Nikolaj Jacobsen.

'Vinderen står med det ene ben i semifinalen'