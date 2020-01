Midt under EM: Svenske stjerner drak på bytur

Fire svenske EM-spillere har måttet undskylde over for holdkammeraterne, fordi de tog på bar og drak alkohol på en fridag

Det er ikke kun på det danske håndboldlandshold, at der er problemer for tiden. Broderfolket på den anden side af Sundet har også deres at slås med.

For på EM på hjemmebane har fire spillere taget sig nogle friheder, de ikke måtte.

Andreas Nilsson, Lukas Nilsson, Kim Ekdahl Du Rietz og anfører Jim Gottfridsson benyttede nemlig en friaften til at gå på bar i det centrale Malmø og drikke alkohol, skriver Aftonbladet, der har fået det bekræftet af flere øjenvidner, der også fortæller, at ingen af spillerne forekom berusede, og at de forlod stedet inden midnat.

Det er et klokkeklart brud på holdets regler, der slår fast, at spillerne skal indhente tilladelse for at nyde alkohol. Derfor blev det taget op på et holdmøde torsdag morgen, hvor spillerne erkendte fejlen og undskyldte over for holdkammeraterne.

- Vi talte om det af forskellige grunde og om det uhensigtsmæssige, de har gjort.

- Vi besluttede os for fremover at koncentrere os om det håndboldmæssige, det er det, vi er her for, siger landsholdschef Jan 'Proppen' Karlsson

Anfører Gottfridsson ved EM i 2018. Foto: MARKO DJURICA/Ritzau Scanpix

Han forklarer, at ingen af spillerne bliver straffet for deres handlinger, men at det svenske håndboldforbund nu vil se på, om reglerne skal skærpes og/eller præciseres.

På landsholdets hjemmeside blev navnene hurtigt offentliggjort, og anfører Jim Gottfridsson var hurtig med en undskyldning:

- Vi har vurderet forkert og tager det fulde ansvar for det, vi har gjort. Vi har undskyldt over for alle på holdet og undskylder også over for alle fans og alle, der arbejder på at gøre denne EM-turnering til et højdepunkt, siger Gottfridsson.

Sverige spiller sin første kamp i mellemrunden fredag, hvor modstanderen er Portugal.

