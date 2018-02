Midtjyske håndboldkvinder bryder dårlig stime

FC Midtjyllands håndboldkvinder er tilbage på andenpladsen i HTH Go Ligaen efter en sejr torsdag aften over Randers HK.

På hjemmebanen i Ikast vandt midtjyderne med 28-22 og går forbi Team Esbjerg og Odense Håndbold i tabellen.

FC Midtjylland står dog også noteret for en kamp mere end konkurrenterne.

På forhånd kunne det ligne en sikker midtjysk sejr over ligaens nummer ni, der kæmper hårdt for en slutspilsplads. Men hvor midtjyderne tidligere i sæsonen viste blændende spil, har det knebet for holdet den seneste måned.

Af holdets seneste seks kampe på tværs af alle turneringer har midtjyderne tabt fem og spillet en enkelt uafgjort.

Fra at være kandidat til at vinde grundspillet, er midtjyderne nu i stedet en del af det tætte felt under det suveræne tophold, København Håndbold.

I Champions League hænger FC Midtjylland også kun i med det yderste af neglene og ligger sidst i sin gruppe inden de sidste tre gruppekampe.

Den kedelige stime har fået midtjyderne til at ansætte en mentaltræner, og det gav i første omgang bonus.

Allerede ved pausen så sejren ud til at havne hos hjemmeholdet, som var foran 14-10.

I løbet af anden halvleg voksede forspringet med yderligere et par mål.

Nordmanden Veronica Kristiansen blev topscorer med ni mål for hjemmeholdet.

Nu er han reality-deltager: Nordmanden der hader danskerne

Så meget tjener de danske EM-helte

Dansk veninde midt i nøgen-skandalen: Hun er stærk