Mig og min lillebror: Først guld og så et smut til Tokyo

Niklas Landin siger, at det selvfølgelig er specielt at vinde VM-guld sammen med lillebror Magnus

HERNING (Ekstra Bladet): Endelig VM-guld! Tjek.

OL-billet til Tokyo 2020. Tjek.

Første medalje til Nikolaj. Tjek.

Revanche for ydmygelsen i VM-finalen 2013, da Spanien vandt finalen med 16. Tjek!

Niklas Landin hoppede og sprang som en zikahjort i en steppebrand, fik hænder, fødder, sko og såmænd også kinden på norske afslutninger og spillede nok engang en kæmpe rolle, som det nu er, når et hold vinder guld.

38 procent i redninger – og tre scoringer!

Hvordan er det at være verdensmester?

- Det er er sgu dejligt!

I var tæt på i 2011. Er det her et kapitel, der nu er skrevet færdigt?

- Jo, helt sikkert. Den i Sverige er jeg stadig utroligt stolt af, for vi spillede en fantastisk turnering og tabte knebent til Frankrig. Den i 2013… Ja, det er selvfølgelig dejligt at få revancheret den i dag, siger Niklas Landin.

- Jeg synes, vi har haft en god taktisk plan og et hold, der har følt for den og fulgt den. Og så må man bare sige, at når spillere som Mikkel er på toppen og leverer, så er han selvfølgelig utroligt vigtig.

I gav Nikolaj håndslag på at tage VM på hjemmebane med – men OL er vel ret tæt på?

- Det er selvfølgelig dejligt at give det til Danmark, at vi er kvalificeret til OL, og nu kan vi arbejde stille og roligt frem mod så stor en turnering. Men jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske.

Er det specielt at vinde guld sammen med lillebror?

- Det er det helt sikkert. Dejligt, han kunne være med til at opleve det her, og det gør selvfølgelig oplevelsen ekstraordinær. Det er ikke noget, jeg tænker over, mens vi spiller – men bagefter er det noget, der betyder meget for os. Jeg er stolt. Især når han leverer, som han har gjort ti kampe i streg.

Det danske hold var suverænt i VM. Sagt af mange, demonstreret på banen – og Niklas Landin er enig:

- Det er en fantastisk følelse, når man tænker tilbage på, at vi ikke rigtigt på noget tidspunkt har været virkeligt presset til sidste minut. Vi har vundet ti kampe af ti mulige trods den ene skade efter den anden i forsvarsdelen, og det er bare imponerende, at Anders Zachariassen, Simon Hald, Henrik Møllgaard i en større rolle er kommet ind og har løst det.

Hvad har løftet jer til dette niveau?

- Vi har en god træner, der har formået at gøre den næste kamp til den vigtigste i vores liv. Jeg tror også, at hans måde at tackle dem, der ikke spillede så meget, har været utroligt vigtig for os. Morten Olsen har ikke spillet meget – alligevel får han en kæmpe rolle til sidst. Det er fantastisk og virkelig dejligt at se. Vi er stolte af, at vi har vundet guld på denne måde, siger Niklas Landin.

