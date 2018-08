Mikkel anklaget for kvinde-skub: Nu har sagen taget en ny drejning

Den danske håndboldstjerne er blevet renset for alle anklager om usportslig opførsel og det påstående skub til en kvindelig official under EM-slutrunden i januar

Anklagerne mod Mikkel Hansen er frafaldet, og det samme er bøden på 30.000 kroner til DHF.

Det har det Europæiske Håndboldforbunds (EHF) højeste appelinstans slået fast.

Den danske superstjerne blev anklaget for usportslig opførsel og at have ytret grimme ord og et skub mod en kvindelig official under semfinalen mod Sverige, hvor det danske hold blev nægtet at gå en bestemt vej til omklædningsrummet.

Dommen og bøden blev appelleret på stedet, men godt en måned efter meldte EHF, at afgørelsen stod ved magt.

Der var dog en sidste mulighed, som Dansk Håndboldforbund afsøgte, nemlig hos den højeste appelinstans. Her fik danskerne medhold, hvilket naturligvis vækker glæde.

- Det har taget tid, og vi har været spændte, for når den første afgørelse falder sådan ud, så ved man jo ikke, hvad der sker. Vi har ikke kunnet gøre så meget, men vi har haft vores advokater på det, og det glæder mig rigtig meget, at de er kommet frem til den rigtige beslutning. Det er godt, at system, at fungerer, siger sportschef Morten Henriksen over telefonen til Ekstra Bladet.

Nu siger du, at systemet fungerer, men det har jo taget siden januar at komme frem til denne afgørelse. Kunne det ikke gøres bedre?

- Det er nok bare juraens verden. Hvis det nu havde haft konsekvenser for andre kampe, havde jeg haft en anden holdning.

Foto: Lars Poulsen

Har du haft chancen for at overbringe nyheden til Mikkel?

- Nej, desværre. Han var ellers den første jeg ringede til, men jeg har ikke kunnet få fat på ham endnu. det er en voldsom anklage, der kom mod ham, og det er godt at se, at det nu er afsluttet på en god måde.

For sportschefen er det primært renommeet, der har været på spil i denne usædvanlige sag.

- De 30.000 kroner er den mindste del af det, selvom det selvfølgelig er meget i håndboldens verden, men det har noget med omdømme at gøre. Både for Mikkel og for Dansk Håndboldforbund, hvor vi går op i at opføre os ordentlig og udvise fairplay i alle situationer.

- Havde der været noget om snakken, havde jeg været den første til at tage afstand fra det.

Det danske landshold endte på fjerdepladsen ved EM i Kroatien. Næste store opgave er VM i 2019, som skal spilles i Danmark og Tyskland.

