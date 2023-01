Mikkel efter storkamp: Jeg har ikke leveret

Danmarks største stjerne gik forrest og blev topscorer, og på sin egen underspillede facon fik han fortalt, at det bestemt ikke gjorde noget

Sådan, Mikkel!

Det var lige præcis, hvad håndbold-Danmark havde brug for at se.

Efteråret har alt andet lige ikke været den magtdemonstration, mange fans havde forventet, da han skrev kontrakt med og vendte hjem til Aalborg Håndbold.

Derfor har der ganske givet også været nogle skeptiske miner her og der, der lige skulle se superstjernen an ved VM. For var han, hvor han skulle være?

Det korte svar er jeps! Det er Hansen fra Helsingør.

Ti kasser på 11 forsøg i 43-28-sejren over Belgien. Selvfølgelig ikke Mister 100 procent som Niklas Landin (én på én), men stadig fornemt. Også selvom modstanderen måske var af anden rang.

Og selvom han ikke helt accepterer præmissen om et efterår under niveau, så ville han da sige så meget:

- Jeg ved, jeg ikke har leveret på det niveau, jeg skulle. Det tror jeg også, vi har vidst i klubben. Men igen, det parkerer jeg lige der, kom det.

'Vi brænder for meget'

- For mig betyder det noget, hvad mine holdkammerater i klubben og hér siger. Det forholder jeg mig til, sagde han og viste, at han ikke har været helt pjattet med de kritiske røster i pressen.

Opgøret mod belgierne var også i hans optik godkendt – set med danske briller.

Men der er ting, der kan blive bedre:

- Vi brænder lidt for meget i forhold til, hvad vi burde have gjort. Der var masser af fejl i vores spil, sagde han. Vi scorer dog 43 mål, og det er naturligvis rart at komme godt i gang, sagde han.