Mikkel er klar, men landstræneren lider

Landstræner Nikolaj Jacobsen lider stadig, men ellers er der bedring at spore i den danske lejr inden morgendagens møde med Egypten i kvartfinalen ved VM.

Således meldes Mikkel Hansen klar til igen at optræde på holdkortet, og der er ingen andre, som for alvor er i problemer. Måske bortset fra landstræneren.

- Jeg håber, jeg er i bedring. Jeg har dog stadigvæk rigtig dårlig mave, men knap så meget kvalme mere. Dog stadig hyppige toiletbesøg. Min mave har virkelig ikke været god, men jeg håber, det snart er ovre, siger Nikolaj Jacobsen.

Hvordan kunne du så gennemføre kampen mod Kroatien?

- Det var godt, jeg ikke skulle råbe så meget, for så er jeg ikke sikker på, at jeg kunne have holdt på det. Sådan er det at være leder. Man må gå forrest og prøve at hjælpe, så godt som man nu kan.

- Jeg havde lige lidt under opvarmningen, hvor jeg var nødt til at løbe. Og også da vi kom ud til hallen. Men ellers gik det fint, og det håber jeg også, det gør i morgen mod Egypten.

Er det dig, der er hårdest ramt nu?

- Det ved jeg ikke, om det er. Morten Olsen blev ramt i går, lige inden vi tog ud til hallen. Men jeg tror, de fleste har det ok lige nu. Lasse Svan fik også lidt i går. Men det kan jo komme igen.

Artiklen fortsætter under billedet...

Morten Olsen sad over mod Kroatien med dårlig mave. Foto: Jonas Ekströmer/TT/Ritzau Scanpix

- Lige nu skal det dog ikke fylde så meget. Vi må have fokus på håndbolden.

Slovenerne har været ude at antyde, at de blev madforgiftet med vilje inden deres opgør mod Egypten. Er det noget, I snakker om?

- Nej, konspirationsteorier gider jeg ikke gå ind i. Egypten har behandlet os godt. De har været behjælpelige og har forsøgt at gøre det så godt, de nu kunne. De har hjulpet os med de ting, vi har ønsket.

- Det her er noget, som sker for rigtig mange europæere, der tager til Egypten. Og selv om vi har taget alle forholdsregler med at børste tænder i flaskevand og ikke spise salat og frugt, der er skyllet, er det åbenbart svært helt at undgå.

Regner du med, at Mikkel Hansen spiller i morgen?

- Ja, det regner jeg med. Så må vi se, hvor mange procent vi kan få ham ladet op på, men jeg går ud fra, at han spiller i morgen.

Du regner med alle mand i morgen?

- Hvis der ikke støder noget til, så har jeg lige nu 20 mand, jeg kan vælge imellem, siger Nikolaj Jacobsen.

