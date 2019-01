Mikkel er nøglen til guld

TJØRRING (Ekstra Bladet): En særlig duel i guldkampen påkalder sig ekstra opmærksomhed. Mikkel Hansen, Danmark og Sander Sagosen, Norge. Til dagligt er de klubkammerater i PSG, men nu skal de slås om det fineste metal ved VM.

I det første opgør mellem de to lande trak Mikkel Hansen sig sejrrigt ud af duellen. Det ser landstræner Nikolaj Jacobsen gerne gentage sig søndag aften i Boxen.

- Mikkel og Sagosen hører til blandt verdens bedste håndboldspillere. Det bliver en spændende duel igen. Jeg håber, Mikkel kan vinde den igen.

- Hvor meget betyder han i den slags kampe?

- Sådan som han spillede mod Frankrig, gør han mange ting lettere. Og der er mange ting, der ser lettere ud, end de er, fordi han løser tingene, som han gør. Det er vigtigt at have spillere på det niveau, siger Nikolaj Jacobsen.

Målmanden Jannick Green er også begejstret for det, han har set fra Mikkel Hansen ved VM.

- Han har leveret nogle kampe på et niveau, jeg ikke har set før. Han spiller fuldstændig outstanding. For at være helt ærlig kan det være svært at se, når kampen kører. Det er først bagefter, når jeg ser statistikkerne og hører folk snakke om ham. Så kommer jeg til at tænke tilbage: ’Hold da kæft, han var egentlig god’.

- Eksempelvis var det ikke det første, jeg tænkte på efter kampen mod Frankrig. Der tænkte jeg på, at vi havde løst deres forsvarsspil rigtig godt. Bagefter kom jeg til at tænke på: ’Hold da kæft Mikkel lavede dét og dét og dét’. Han var vanvittig, siger Jannick Green.

Playmaker Morten Olsen følger trop.

- Vi er som hold afhængige af at have i hvert fald én spiller, der er lidt bedre end alle andre håndboldspillere. Vi har Mikkel, der er den bedste i verden, og så har vi Niklas Landin, som man også godt kan sige, er verdens bedste på sin position. Begge har kvaliteter til at afgøre kampe, og hvis begge fungerer, er det rigtigt svært at spille mod os.

- Hvis man ser denne turnering som et hele, har Mikkel sat en fin streg under sin position.

- Mikkel har et par år haft problemer med knæet, men jeg kunne se, da vi mødtes før VM, at har er tilbage på sit højeste. Jeg har hele tiden sagt, han ville blive topscorer i turneringen, fordi jeg kunne se noget i træningen, han ikke har haft et stykke tid.

- Han har speed, og han springer bare en lille smule højere, end han gjorde før. Han skyder over paraderne hele tiden, og så ved man, at det bliver rigtigt farligt. Han er fuldt tilbage på sit allerhøjeste niveau, da han virkelig var den bedste i verden.

- Man må bare tage hatten af for det, han har vist i de afgørende kampe. Der er lige et niveau op til ham for alle andre.

- Sander Sagosen kommer sikkert til at blive verdens bedste på et tidspunkt, og han har også kvaliteter, som Mikkel ikke besidder qua sin fysik, men skudmæssigt… Der kan han altså ikke følge med Mikkel endnu, siger Morten Olsen.

