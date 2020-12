Mikkel får en ny 'bad boy'

De fleste husker sikkert sikkert VM for snart to år siden, hvor Mikkel Hansen blev far kort inden slutrunden.

Landstræneren gav ham stor frihed under turneringen, og han spillede exceptionelt og medvirkede kraftigt til at hive guldet til Danmark. Fejringen på rådhuset i København foran tusindvis af mennesker var også med den lille fyr på armen.

Og hvis familieforøgelse giver Mikkel Hansen de ekstra procenter, så lover det godt for VM i Egypten, for nu kommer der 'endnu en bad boy' i familien.

Mikkel Hansen, konen Stephanie Gundelach og den førstefødte Eddie Max glæder sig til at byde endnu en dreng velkommen.

Ved sidste familieforøgelse blev konen udsat for hetz, hvilket håndboldstjernen reagerede på.

- Det er sørgeligt, at folk har så stort et behov for at skrive grimme beskeder på sociale medier, men de forstår nok ikke rigtigt konsekvenserne af det. Det er så nemt at gemme sig bag en skærm, sagde Mikkel Hansen i et fælles interview med Eurowoman dengang.

Den danske bomber fra PSG virker skarp for tiden. For nylig kom han på ugens hold efter sine syv mål, og i seneste opgør bankede han fire mål i kassen i 36-32-sejren ude mod Montpellier.

Nikolaj overrasker: Vrager målmand til VM

Faldgruben du SKAL styre uden om

Kan du kende håndboldstjernen? Har taget barsk beslutning