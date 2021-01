Mikkel hårdt ramt – Nikolaj frygter flere går ned

KAIRO (Ekstra Bladet): Mikkel Hansen har det værst. Stjernen fik det dårligt allerede fredag eftermiddag, han har stort set sovet siden, og Nikolaj Jacobsen har slet ikke set ham siden fredag.

Men det står værre til i den danske trup, hvor den frygtede ’Cairo Quickstep’ nu har ramt, bedst som alle troede, de efter halvanden uge var gået fri og var vænnet til den egyptiske bakterieflora.

Johan Hansen måtte også blive på hotellet, og fysioterapeuten Anja Greve blev også på værelset.

- Det har været en meget mærkelig dag. Men det er stort set alle dage hernede. Der er flere, der er ramt. Mads Mensah, Lasse Andersson og Morten Olsen har noget rumlen i maverne, siger landstræneren.

- Jeg er spændt på, hvor mange der dukker op til morgenmaden søndag, siger Nikolaj Jacobsen, der selv har en vis rumlen i maven.

- Jeg kan ikke finde ud af, om jeg er ved at blive ramt – eller om jeg bare er sulten!

Landstræneren forklarer:

- Det kom fredag. Mikkel fik det skidt og sover bare, Johan var lige oppe i dag og følte, det gik lidt bedre, og ja… Så startede det igen i begge ender af banen, hvis man kan sige det sådan.

- Vi ved, det er en risiko hernede, og vi hører også, at Kroatien har været ramt. Det er ærgerligt, hvis det kommer ind og sætter sig på holdet. Derfor var det også vigtigt, vi vandt i dag, så vi ikke skal ud i en knald eller fald kamp på mandag.

Betød det noget for jer, at Argentina vandt, så jeres kamp skiftede karakter?

- Ja, det gjorde det nok, men vi skal altså uanset hvad dække bedre op, end vi gjorde i første halvleg, Vi stod alt for langt fra hinanden. Vi taber samtlige mand-mand dueller, og vores fløje er heller ikke dygtige nok til at bakke op.

Nikolaj er dog tilfreds med forsvaret efter pausen:

- De får lov til at score ti, og det hjælper, at vi spiller med Mensah og Lasse på backerne og får Anders Zachariassen ind med hans hurtighed. Til gengæld brænder vi alt for meget i den anden ende.

- Der mangler kynisme og clevernes, vi har haft de andre dage, var væk i dag. Vi har chancer for at komme væk med fire-fem mål og få lidt ro allerede i første halvleg, men når vi så er foran med seks i anden halvleg, så lukker vi to ind.

Hvad vil du gøre med kampen mod Kroatien nu. I har vundet gruppen?

- Jeg må se, hvordan det går med maverne og se om andre bliver ramt her i aften eller i morgen. Det kan sagtens brede sig, men vi aner ikke, hvor det kommer fra – ud over at alle mærker det i en eller anden grad.

Mikkel Hansen ude af VM-kamp mod Japan

Danmark i VM-kvartfinale efter sejr over Japan

Videre - men lige til glemmebogen