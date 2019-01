Mikkel Hansen afslørede: Tog hjem til familien efter hver kamp

Efter finalesejren afslørede Mikkel Hansen, at han fik lov at tage hjem til familien efter hver kamp

Skæbnen ville, at Mikkel Hansens og hans kæreste, Stephanie Gundelach, kunne forvente at blive forældre til en lille dreng ganske tæt på VM-starten i midten af januar.

Fire dage før åbningskampen skete det så, men trods familieforøgelsen var der ingen orlov til VM's bedste spiller, der deltog i alle ti kampe.

Efter finalesejren afslørede Mikkel Hansen dog over for TV2, at Nikolaj Jacobsen gav ham forholdsvis frie tøjler til at tage hjem til familien.

- Jeg synes, at Nikolaj har været god til at give mig fri. Efter hver kamp, vi spillede herhjemme, var jeg hjemme ved familien og fik lov til at sove der og være sammen med dem, forklarede Mikkel Hansen i TV2's studie efter kampen.

Fødslen påvirkede også PSG-spillerens optakt til VM.

- Efter fødslen havde jeg også nogle dage, hvor jeg kunne slappe af og være sammen med dem, der betyder meget for mig. Jeg synes, jeg har prøvet at være den bedste version af mig selv, når jeg var sammen med dem, og når jeg var her.

Også højrebacken Nikolaj Øris havde flere ting at se til under VM. Han blev far natten til 14. januar og fik lov at tage af sted for at være til stede under fødslen, inden han vendte retur til lejren før kampen mod Saudi-Arabien.

Helt naturligt ifølge landstræneren.

- Jeg har været helt afslappet omkring det. Jeg har mærket, at spillerne har været fokuseret og målrettet, og når man vinder, så er alt lettere, lød det Nikolaj Jacobsen.

