Mikkel Hansen brandvarm for Aalborg

Mikkel Hansen er for alvor stemplet ind i HTH Herreligaen.

Onsdag aften blev den danske håndboldstjerne topscorer i sin anden ligakamp for Aalborg Håndbold, da nordjyderne sikkert vandt 33-28 ude over Skanderborg Aarhus.

Mikkel Hansen fik nettet til at blafre ni gange i løbet af kampen - blandt andet efter seks mål på seks straffekast. Hos hjemmeholdet var Morten Balling farligst med otte fuldtræffere.

Det er blot Mikkel Hansens anden håndboldkamp, efter at han måtte holde fem måneders pause efter at være ramt af en blodprop. Nordjyderne var dog i kontrol og behøvede derfor ikke trække på alle Hansens kræfter for at sikre sig sejren over østjyderne.

Der blev også spillet tre andre kampe onsdag aften.

Skjern snuppede en komfortabel sejr på 27-20 hjemme over Sønderjyske. Gæsterne blev sat på plads tidligt i opgøret, for efter 23 minutters spil førte Skjern med overlegne 11-2 og kunne derefter køre på autopilot.

I Helsingør vandt Nordsjælland Håndbold en tæt dyst over TTH Holstebro med 29-27.

Der var ligeledes spænding, da Fredericia sejrede 25-24 ude over Lemvig-Thyborøn. Kristian Stoklund afgjorde opgøret med et mål i sidste sekund.

