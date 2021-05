Mikkel Hansen er blevet far igen

Mikkel Hansen kan nu kalde sig far til to

Håndboldstjernen Mikkel Hansen og konen Stephanie Gundelach er blevet forældre igen.

Det oplyser Mikkel Hansen på sin Instagram-profil. Og ifølge Stephanie Gundelachs Instagram skal barnet hedde Vince.

De to har i forvejen sønnen Eddie Max, der er to år gammel.

Da herrelandsholdet vandt VM i 2019, havde Mikkel Hansen nyfødte Eddie Max med ud på balkonen på Københavns Rådhus.

Fra Paris til Nordens Paris

Familien, der nu er på fire, bor i Paris, fordi Hansen spiller for det franske storhold Paris Saint-Germain, hvor han får en fed hyre.

Men tiden i Paris er snart forbi for stjernen.

Den 33-årige tredobbelte verdensmester skal nemlig tilbage til det danske for at spille for Aalborg Håndbold fra sommeren 2022.

Hansen har spillet 209 landskampe og scoret 1099 mål i den røde og hvide uniform.