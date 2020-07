Mikkel Hansen er blevet student

Det tog nok lidt længere tid end planlagt, men sådan må det være, når man har mange bolde i luften som en af verdens bedste håndboldspillere.

Lørdag kunne 32-årige Mikkel Hansen endelig få sit bevis på, at han er dimitteret som HHX-student fra Vestskovens Gymnasium. Det meddeler uddannelsesinstitutionen på sin Facebook-side.

PSG-stjernen har sideløbende med karrieren i udlandet formået at passe den danske skolegang takket være online-forløb og et samarbejde mellem Team Danmark og Udenrigsministeriet.

I weekenden blev der så endegyldigt sat punktum for sliddet på skolebænken, da manden, som så ofte kåres som nummer et, fik huen på som årets sidste student, der dimitterede fra Albertslund-gymnasiet.

- Så blev der mulighed for at sætte huen på årets sidste hhx-student fra Vestskoven Gymnasium i Albertslund. Tillykke til Mikkel Hansen - virkeligt stærkt at klare både familie, håndbold og eksamen, skriver gymnasiet på Facebook.

Her er opslaget ledsaget af en række billeder, hvor Mikkel Hansen blandt andre optræder med Trine Ladekarl Nelleman, som er rektor for gymnasiet.

Efter ceremonien, der fandt sted ved Toldboden i København, forlod landsholdsspilleren det lille arrangement i en hvid jeep, som agerede alternativ studentervogn.

Mikkel Hansen forlod gymnasiet i det, der vel kan kaldes alternativ studenter-vogn. Jeepen var dog fint pyntet efter alle kunstens regler. Foto: Vestskoven Gymnasium

Klædt til lejligheden selvfølgelig - med flag og pynt langs døre og vinduer...

Det har i sandhed været et år fyldt med fejring for Hansen, der i 2020 også er blevet gift med Stephanie Gundelach, hvem han har sønnen Eddie Max med.

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra rektor Trine Ladekarl Nelleman.

