Mikkel Hansen fik fingeren ud

Landsholdsbomberen kom til skade mod Schweiz, slap for at tage til Finland - og er klar igen

Mikkel Hansen har fået fingeren ud! Den danske stjerne i Paris Saint-Germain kom til den seneste landsholdssamling med en øm venstre albue, og undervejs i EM-kvalkampen mod Schweiz læderede helsingoraneren så også en finger på højre hånd, da han nærmest skød sig selv i stykker.

Men han spiller igen. Lørdag hakkede monsieur ’Ansen fire bolde i kassen, da PSG med møje og besvær vandt 31-27 i Nimes. Danske Hansen skulle bruge syv forsøg til sine fire scoringer, hvoraf en var på straffe – og så bummede han oven i købet yderligere et forsøg fra syv meter.

Hovedstadsholdet er udfordret på personalefronten. Ud over Mikkel Hansen var forsvars-strategen Viran Morros også forhindret af et maveonde, da PSG onsdag sled sig til en sejr på 33-30 i Tremblay. Nikola Karabatic er ude i måneder, og uden Mikkel Hansen var det så helt fornuftigt, at Nedim Remili var i hopla i midtugen og bankede 11 bolde i boksen.

Lørdag var PSG bagud 24-25, men gik i front 28-27 fire minutter før tid, og så lukkede Vincent Gerard ellers af, og gæsterne kunne cementere sejren med yderligere tre scoringer inden busturen hjem.

Nikolaj Jacobsen gav Mikkel Hansen fri fra landskampen sidste weekend i Finland, som blev vundet uden problemer, og sjællænderen havde såmænd nok fået lov til at afspadsere, selv om han ikke havde døjet med skuldre og fingerskader. Alle passer i forvejen på ikke at overbelaste hans ene, værkbrudne knæ.

Henrik Toft Hansen, der vendte tilbage til landsholdet efter en pause på mere end et år på grund af hovedskader, boltrer sig igen lystigt på stregen og defensivt. Jyden hamrede to scoringer ind på tre forsøg, og trods små bump på vejen, fører PSG suverænt den franske lige med maksimumpoint efter otte kampe.

Dansk kendispar skal giftes

Bombe under EM: Danmark kan få slutrunden alene

Far møder søn i dansk topkamp: - Slut med varm mad og tøjvask