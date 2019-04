Mikkel Hansen har fået nok

Verdens bedste håndboldspillere på herre- og damesiden vil et stadigt tættere kampprogram til livs.

Det giver spillerne udtryk for i et åbent brev, der er sendt til præsidenterne i Det Internationale Håndboldforbund (IHF) og Det Europæiske Håndboldforbund (EHF).

Det skriver TV2 Sport, der er i besiddelse af brevet, der har Den Europæiske Håndboldspillerforening (EHPU) som afsender.

Håndboldspillerne mener, at kampprogrammet gør spillerne mere sårbare over for skader. Før og under herre-VM i Danmark og Tyskland i januar har EHPU registreret 61 skader til VM-aktuelle spillere.

- Antallet (af skader, red.) er bekymrende. Det er derfor en nødvendighed for fremtidens udfordringer i håndbold at involvere og tage hensyn til spillernes virkelighed.

- Den fortsatte infernalske intensitet og hyppighed af kampene, som tilsyneladende er accepteret for at få større medieeksponering af vores sport, skaber en frygt for os spillere, fordi den ikke bringer nogen form for positiv udvikling, hvad angår hensyntagen til spillernes helbred og fremtid, lyder det i brevet.

Håndboldspillerne opfordrer de to håndboldforbund til at mødes med spillerne og deres repræsentanter i forbindelse med Final 4-stævnet i Champions League i begyndelsen af juni.

Ifølge Mikkel Hansen har håndboldforbundene ikke været gode nok til at lytte til spillernes ønsker.

- Først og fremmest ønsker vi, at der bliver en lille smule mere fokus på det hårde kampprogram, som vi har. Vi spillere synes jo i længden ikke, der bliver lyttet ordentligt til os, siger Mikkel Hansen om baggrunden for brevet til TV2 Sport.

