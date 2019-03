Mikkel Hansen kåret til verdens bedste

Vi ved det jo godt i Danmark. Mikkel Hansen ER bare verdens bedste, men nu kan den langhårede helsingoraner – og verdensmester – så også helt officielt smykke sig med titlen. Den nybagte far er nemlig for tredje gang af det internationale håndboldforbund IHF blevet kåret som klodens bedste håndboldspiller.

Vi taler vel at mærke for kalenderåret 2018.

Hvad kan det ikke blive til i indeværende år, hvor danskeren jo allerede har scoret VM-guldet sammen med landsholdet efter nogle forrygende dage og uger i Herning og Hamborg.

Mikkel Hansen blev også kåret som verdens bedste i 2011 og 2015. Blandt hans meritter i 2018 tæller EM-semifinalen i Kroatien, hvor Danmark ganske vist ’kun’ blev nummer fire – men Mikkel Hansen spillede sig direkte ind på turneringens All Star Team og blev slutrundens næstmest scorende spiller med 43 mål.

Mikkel Hansen er for tredje gang kåret til verdens bedste. Foto: Jens Dresling

I starten af juni deltog han sammen med klubholdet Paris Saint-Germain for tredje gang i rap i Champions Leagues Final 4, der dog også endte i en skuffende tredjeplads – og dermed er Europas fineste klubturnering efterhånden det eneste, danskeren ikke har prøvet at vinde endnu.

Men der kommer altid en Final 4 og en sporvogn til, og mon ikke den stenrige klub fra Paris går all ind på at vinde turneringen i fjerde forsøg i år – og hvis det lykkes, hvem skal IHF så finde på at kåre som verdens bedste spiller om et år…

Rumænske Cristina Neagu løber med titlen hos kvinderne. Det er fjerde gang, hun vinder prisen, og den falder givet på et tørt sted. Verdens bedste kvindelige harpiks-ekvilibrist blev korsbåndsskadet under EM i Frankrig i december.

