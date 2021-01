Mikkel Hansen klar til VM-gyser

Mikkel Hansen har været en af de danskere, der har været allerhårdest ramt af det maveonde, der har ramt flere hold ved VM i håndbold.

Men den danske stjerne er klar til VM-kvartfinalen onsdag mod Egypten.

- Jeg anser det ikke for sandsynligt, at han ikke spiller. Han kommer til at spille en rolle – spørgsmålet er mere hvor meget og i hvilken forfatning, siger landstræner Nikolaj Jacobsen på et online-pressemøde tirsdag formiddag ifølge TV2.

Mikkel Hansen var sammen med Johan Hansen ramt allerede til lørdagens kamp mod Japan, mens han også sad over mandagens kamp mod Kroatien, hvor han dog var med til opvarmningen og også så kampen fra tilskuerpladserne.

Såvel Johan Hansen som fysioterapeut Anja Greve var efter fravær lørdag tilbage i fuld aktion i mandagens kamp.

Danmarks næste modstander, Egypten, kom til kvartfinalen via uafgjort mod Slovenien, og efterfølgende har slovenernes håndboldgeneralsekretær rettet hård kritik af forholdene.

- Så mange som 12 (!) spillere fra vores landshold blev forgiftet 24 timer før vores sidste kamp i Egypten. Drengene skreg af smerte, kastede op og skyndte sig ud på toiletterne, som om de skulle dø. Staš Skube og Dragan Gajić blev ikke klar til kampen, og vores største spiller, Blaž Blagotinšek, sank sammen i sit eget opkast i omklædningsrummet af bare smerter, lød det mandag.

Vinder Danmark kvartfinalen onsdag, så er der semifinale fredag og finale eller bronzekamp søndag.

