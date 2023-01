Mikkel Hansen: - Må vel stå for hans egen regning

- Jeg tror, at Mikkel skal pakke sin kuffert, og så skal han flytte til Aalborg de to et halvt år.

Sådan lød opfordringen fra Viaplay-ekspert Christian Dalmose i december, der mener, at Mikkel Hansen vil klare sig bedst sportsligt ved at bo i den by, han spiller i.

Mandag var det danske landshold samlet i Brøndby til årets første træning inden det kommende VM, der begynder i næste uge.

- Det må vel stå for hans egen regning. Må det ikke det?, siger Mikkel Hansen til Ekstra Bladet.

- Du er ikke enig i hans vurdering?

- Nu kan jeg jo godt se, hvad det handler om. Nu skal der være en eller anden overskrift, der hedder 'Mikkel svarer på Dalmose', men nej. Jeg kommer til at bo i København sammen med min familie. Det har ligesom været casen hele tiden.

Annonce:

- At man skal begynde at ruske op i det nu, virker en lille smule underligt. Det kunne man have rusket op i dengang, hvor det blev offentliggjort. Mere krudt gider jeg altså ikke bruge på, at såkaldte eksperter skal gøre sig kloge på andres liv.

Mikkel Hansen skiftede i sommer til Aalborg Håndbold efter ti år i udlandet. Foto: Lars Poulsen

Mikkel Hansen pendler fra København til Aalborg.

- Der er stadig noget, man prøver at vænne sig til. At få det hele til at hænge sammen som far og alle de der ting. Rent sportsligt har jeg ikke rigtig følt mig træt eller hæmmet af at flyve.

35-årige Hansen er glad for at være tilbage i den danske liga efter ti år i udlandet.

- Det har været fedt. Det er altid dejligt at være i et land, hvor folk sætter pris på den sport, man dyrker. Der er fyldte haller med en masse glade mennesker og en stor interesse for håndbold.

Hansen, Gidsel og Danmark er guldfavorit til VM. Foto: Lars Poulsen

Kan vinde VM for tredje gang i træk

Både i 2019 og 2021 vandt Danmark verdensmesterskabet.

De mange danske stjerner kan derfor blive det første herrelandshold, der kan tage den fornemme titel hele tre gange i træk.

Annonce:

- Det fylder ikke så meget lige nu. Det vil selvfølgelig være en stor ting. Det er der ingen tvivl om. Det er noget, vi vil kæmpe med næb og klør for at opnå.

- For mig personligt er det en stor motivation, men mere fylder det heller ikke, siger Mikkel Hansen.

VM begynder 11. januar. Danmark spiller sin første kamp 13. januar mod Belgien. VM spilles i Sverige og Polen. Danmark har alle sine gruppekampe i Malmø.