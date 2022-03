Mikkel Hansen opereret

Mikkel Hansen har i denne uge fået fri fra at gøre tjeneste på landsholdet, men han kommer heller ikke til at spille i sin franske klub, Paris Saint-Germain.

Den danske håndboldstjerne er således blevet opereret i knæet, skriver PSG på sin hjemmeside.

Mikkel Hansen har haft problemer med noget brusk i sit højre knæ, og det har han altså været under kniven for at få fikset.

Dermed venter nu en pause på fire til seks uger, oplyser den franske klub.

- Mikkel bliver opereret i Danmark og vender tilbage, inden ugen er omme, så han kan gå i gang med at genoptræne med den medicinske stab i PSG, skriver klubben.

Mikkel Hansen var i kamp for PSG så sent som søndag, hvor han scorede seks gange mod Nantes, som havde den danske målmand Emil Nielsen på holdkortet.

I modsætning til Mikkel Hansen er Emil Nielsen mødt ind i landsholdslejren for at forberede sig på den kommende uges kampe mod Norge, Spanien og Frankrig i Golden League.

Mikkel Hansen og flere andre af landsholdets allerstærkeste spillere er slet ikke udtaget til kampene, hvor landstræner Nikolaj Jacobsen vil se nogen af fremtidens stjerner an.

Mikkel Hansen vender til sommer hjem til dansk håndbold, hvor han skal tørne ud for Aalborg Håndbold.